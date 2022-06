8-aastasele poisile elektritõukerattaga otsa sõitnud mees põgenes sündmuskohalt

Laps liikus mööda kergliiklusteed, kui talle sõitis otsa samas suunas liikunud elektritõukerattur. Jalakäija kukkus ning elektritõukerattur lahkus sündmuskohalt.

Kiirabi andis lapsele sündmuskohal esmaabi ning lapsevanemad toimetasid lapse Tallinna lastehaiglasse.

"Otsasõitja oli mees, aga me ei tea praegu, kes ta oli. Meie ühiskonnas on ka selliseid inimesi," kommenteeris politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher "Vikerhommikus".

See oli teine jaanipühade ajal toimunud raske õnnetus elektritõuksiga - 24. juunil leiti Tartus oma kodust surnuna 13-aastane noormees, kes ööl vastu reedet oli tõukerattaga kukkunud ja viga saanud.

Elmar Vaher lisas, üha enam inimesi saab Eestis liikluses viga just elektritõukeratastega. Sageli on õnnetuste põhjus alkohol.

"Tõukerattad on tulnud, et jääda, kuid meie tõukerattakultuur on arenemata. Aga asi pole tõuksides kui sellises. Pooled tõuksidega juhtunud õnnetused on seotud alkoholiga. See koormab ka meie meditsiinisüsteemi üha enam."

Tõukerataste liikluses keelustamist Vaher aga ei poolda.

"Mida politsei ise teha saab? Politsei teostab järelevalvet ja oleme suurendanud seda ka kergliikluse vallas ja suuname sinna ka rohkem ressursse."

Ta lisas, et väga palju saavad ära teha ka vanemad, kuid samas on lapsed tõuksidega palju osavamad kui täiskasvanud.

"Noor inimene, kes on piltlikult öeldes sündinud tõuksil, on väga osav. Aga vanem inimene katsetab piire ja kukub. Oluline on ka ettevõtte roll. Kuna enamus õnnetusi juhtub renditõuksidega, siis ettevõtja saab panna piiranguid, et alkoholijoobes õnnetuse teinud ei saa enam tõuksi rentida," sõnas Vaher.