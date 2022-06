Saaremaa vallavolikogu liige vaidlustas mereala planeeringu

Saaremaa vallavolikogu liige ja 16 aastat endist Torgu vallavolikogu juhtinud Mihkel Undrest (KE) vaidlustas valitsuses heaks kiidetud Eesti mereala planeeringu. Kohus leidis, et kuna antud planeering on nii üldine, ei saa see kellegi õigusi rikkuda ning tagastas kaebuse.

Undrest vaidlustas Tallinna halduskohtus valitsuse 12. mai korralduse nr 146 "Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu kehtestamine".

Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kohus määras esmaspäeval tagastada Mihkel Undresti kaebus nõudega tühistada valitsuse korraldus nr 146 osas, milles määrati tuuleenergeetika arendusala nr 2 ulatuses, milles see halvendab kaebaja elukeskkonda, arvestades kaebaja elukohta ja tema omandis olevaid kinnistuid.

"Vaidlustatud üleriigiline planeering määrab kindlaks tuuleparkide rajamise üldised põhimõtted ning seal on kehtestatud rida suuniseid, mida selliste tuuleparkide rajamisel arvesse võtta tuleb. Ometi ei ole vaidlustatud planeeringus määratletud, kuhu täpselt ja milliste parameetritega tuuleparke rajama hakatakse," märkis kohus.

"Tegemist on sedavõrd suure üldistusastmega planeerimisdokumendiga, et seal ette nähtud planeerimislahendused ei saa ühegi isiku, sh kaebaja subjektiivseid õigusi rikkuda. See, kas või milliseid tuulikuid vaidlustatud planeeringus määratletud arendusalale nr 2 tulevikus püstitama hakatakse, ei ole teada. Seetõttu on põhimõtteliselt võimatu ka hinnata, kas kõnealusele arendusalale tulevikus püstitatavad tuulikud saavad üldse negatiivselt mõjutada kaebaja õigusi, sealhulgas omandiõigust, õigust tervise kaitsele ja kvaliteetsele elukeskkonnale," seisis kohtulahendis.

Kohus leidis, et iseenesest võivad kaebaja etteheited, mis puudutavad keskkonnamõju hindamise puudulikkust, olla põhjendatud. See aga ei anna alust kaebuse esitamiseks subjektiivsete õiguste kaitseks.

"Juhul kui merealade planeeringu alusel tehakse tulevikus mõni järgnev otsus konkreetse planeeringulahenduse kohta, on kaebajal võimalik see vaidlustada, tuginedes muuhulgas sellele, et teatud mõju konkreetselt tema kinnistule või tema tervisele ja heaolule ei ole välja selgitatud. Sellises olukorras ei saa kõnealuse tulevase ja detailsema otsuse tegija pareerida kaebaja vastavat väidet pelgalt viitega suurema üldistusastmega merealade planeeringule," märkis kohus.

Määrus ei ole veel jõustunud, selle edasi kaebamiseks on aega kuni 12. juulini.

Mihkel Undrest ütles ERR-ile, et arutab lahendit juristidega ja siis otsustab, kas esmaspäevane asi edasi kaevata või mitte. Samas ütles, et ta, et hiljem on tõenäoliselt uut kaebust keerulisem teha.

"Ma tahaks ikka teda nüüd vaidlustada, mitte oodata, kui seal mingite konkreetsete lubade andmiseks läheb. Siis on seda kindlasti raskem teha," lausus Undrest.

Undrest rääkis, et Sõrves on sadu perekondi, keda sealse mereala planeering puudutab. "Sõrve elanikud ongi mures, et nii suures koguses. Maailma suurim tuulepark meie väikeses meres. Läänemeri on ju nii tilluke, nii madal. Kuidas see mõjutab Läänemere tervist Saaremaa ümber, kui me need setted kõik üles kergitame? Kuhu lähevad kalade kudemiskohad? Millega me Sõrves edasi elame?" küsis Undrest.