Nafta hind langes pärast mõnepäevast tõusu

Nafta hind langes kolmapäeval, kuigi ülemaailmsed tarneraskused jätkuvad, sest suurtel tootjatel nagu Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, on nende enda kinnitusel vähe ruumi tootmist suurendada.

USA West Texas Intermediate'i (WTI) toornafta tulevikutehingute hinnad langesid 44 senti ehk 0,4 protsenti 111,32 dollarile barrelist.

Brenti toornafta augustikuu futuurid langesid 61 senti ehk 0,5 protsenti, 117,37 dollarile barreli kohta. Septembrikuiste tehingute hind on 113,14 dollarit, mis on 66 senti ehk 0,6 protsenti vähem.

Nii Brent kui ka WTI tõusid samas teisipäeval samas rohkem kui kaks protsenti, kuna püsib kartus, et nõudlus võib potentsiaalse tulevase majanduslanguse korral aeglustada.

Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid ei suuda toodangut märkimisväärselt tõsta, et rahuldada taastuvat nõudlust. See on enim tingitud lennuliikluse elavnemisest ja seega ka nõudluse tõusust lennukikütuste järele, vahendab Reuters.

Saudi Araabia ja AÜE on ainsad OPEC-i liikmed, kellel on vaba tootmisvõimsust, et korvata Venemaa vähenenud tarne ja teiste liikmesriikide väiksem toodang.

Araabia Ühendemiraatide energiaminister Suhail al-Mazrouei ütles aga esmaspäeval, et emiraat toodab OPEC-i ja selle liitlastega sõlmitud kokkuleppe kohaselt 3,168 miljonit barrelit päevas ehk peaaegu oma maksimumvõimsuse.

Saudi Araabia suudab toodangut suurendada vaid 150 000 barrelit päevas.

USA laoseisuandmed näitasid siiski kütusevarude parandamist. Ameerika Naftainstituudi teisipäevaste andmete järgi kasvasid 24. juuniga lõppenud nädala bensiinivarud 2,9 miljoni barreli võrra ja kütuse destillaadi varud suurenesid 2,6 miljoni barreli võrra. Toornafta varud langesid aga 3,8 miljoni barreli võrra.