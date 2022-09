Britid vähendavad oma sõdurite arvu Eestis poole võrra

Sajad Ühendkuningriigi sõdurid viiakse Eestist jõulude paiku ära. Seda hoolimata Briti valitsuse lubadusest tugevdada NATO idatiiba Vene agressiooni vastu, vahendab Briti ajaleht The Times .

Eesti valitsus lootis, et riiki jääb ligikaudu 2000 Briti sõdurit, millele oleks lisandunud veel paarsada.

Kaks allikat kinnitas The Times lehele, et Eestisse veebruaris toodud 700 täiendavat sõdurit viiakse detsembris tagasi Ühendkuningriiki.

Praegu ei ole plaanis antud üksust asendada.

Briti valitsuse plaani tõttu väheneb Ühendkuningriigi sõjaline kohalolek Eestis poole võrra.

Ühe allika sõnul on mitmed Euroopa riigid hakanud uskuma, et Briti armee on muutunud liiga väikeseks ning neil ei ole vabu sõdureid.

Allika sõnul jätab see halva mulje kui vähendatakse vägede kohalolekut samal ajal kui Vene president Vladimir Putin ähvardab Euroopat.

Briti kaitseminister Ben Wallace lubas varem suurendada Briti sõdurite arvu Eestis kuni 2000 sõdurini. Lubadus oli osa laiemast NATO kokkuleppest suurendada sõjalist kohalolu Ida-Euroopas.

Selle numbri hulka arvestati veebruaris ajutiselt Eestisse tulnud Briti sõdurid, millele lisandus NATO raames veel 1000 sõdurit.

Siiski jäävad Eestisse 900 Briti sõdurit üksusest Tema Majesteedi Kuninglikud Husaarid (King's Royal Hussars).

Kaitsevaldkonna allika sõnul on lahkuv üksus valmisolekuseisundis, et Eestisse naasta.

Mõnede riikide hinnangul on Venemaa sõjas Ukraina vastu nii palju nõrgenenud, et Balti riigid ei pea kartma Vene invasiooni.

Sellegipoolest on kolm Balti riiki pidanud vajalikuks olla selleks igaks juhuks valmis, kuna Putin ei ole käitunud tavapärase loogika kohaselt.

Briti armee peaks vähenema 72 500 sõdurini, mis on kõige väiksem Briti sõdurite arv alates Napoleoni sõdadest, mis peeti 19. sajandi alguses.

Samas on uus Briti peaminister Liz Truss lubanud suurendada Ühendkuningriigi kaitsekulutusi kolme protsendini SKP-st 2030. aastaks.

Ben Wallace sõnul peaks seejärel Briti armee hoopis kasvama.

Briti kaitseministeeriumi sõnul oli täiendava lahinggrupi Eestisse paigutamine alati mõeldud ajutise lahendusena ning nad kinnitasid üle Ühendkuningriigi totaalse pühendumise NATO-le.