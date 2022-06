Sukles: valitsus sülitab Lääne- ja Hiiumaa inimestele näkku

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et Turba-Risti raudteelõigu taasterahastust välja võtmine valitsuse poolt on Läänemaa ja Hiiumaa inimestele näkku sülitamine ja suur rumalus.

"Täna panna pidurit Eesti regionaalpoliitika ühele suurprojektile, mis Läänemaale tooks päris kõvasti elu juurde, on väga lühinägelik. See on suur rumalus ja mul on väga kahju, et see nii on läinud," ütles Sukles ERR-ile.

"On arusaamatu, miks nad selle välja võtsid, kui Eesti Raudtee viis riigihanke edukalt ellu, oleks juba võib-olla juulikuus ehitusega pihta saanud hakata. Siin ehitushindade kallinemist põhjuseks tuua ei ole õige. Lihtsalt sülitatakse Läänemaa ja Hiiumaa inimestele näkku. Ja mitte mingit põhjendust ei ole. See paneb nördima. Ma arvan, et väga paljud Haapsalu inimesed on nördinud," kommenteeris Sukles.

Sukles nimetas otsust veel omavalituste vaenulikuks. "See on nii mõistusevastane, aga poliitika ongi mõistusevastane, eriti see, mida Reformierakond ajab," sõnas 2017. aastal Reformierakonnast välja astunud Sukles.

Kui aga panna lootused sellele, et pärast riigikogu valimisi näiteks Keskerakonna osalusega tekkinud võimalik valitsusliit projektile taas elu sisse puhuks, tähendab see Suklese sõnul seda, et see läheb oluliselt kallimaks.

"Samal ajal me loeme lehtedest, kuidas inimesed järjest rohkem kasutavad ronge. Rongiliiklus on ju Eesti tulevik. See on ohutu, ökonoomne, keskkonnasäästlik. Kogu Euroopa ehitab raudteid ja me siin oleme teinud ühe jupi Turbasse," rääkis Sukles veel.

Valitsus otsustas neljapäeval võtta taasterahastust välja Tallinna haigla projekti ning mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomise kõrval ka Turba-Risti raudteelõigu, mis on oluline osa Haapsalu raudtee taastamises. Raudtee projekt oli ka Keskerakonna poliitikute üks peamisi prioriteete.