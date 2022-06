Ungari võib Euroopa Liidu miinimummaksu kokkuleppest välja jääda

Prantsuse rahandusministri Bruno Le Maire sõnul otsib Euroopa Liit alternatiivseid lahendusi, et minna mööda Ungari vastuseisust ettevõtete miinimummaksule.

Euroopa Liit tahab jõustada 15-protsendilist üleilmset ettevõtete tulumaksu, kuigi sellele on vastu Ungari, vahendab Politico.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire teatas neljapäeval, et Euroopa Liit otsib Ungari vastuseisule alternatiivseid lahendusi.

"Miinimummaksustamine tehakse lähikuudel ära olenemata Ungarist," teatas Le Maire ajakirjanikele Pariisis.

Le Maire püüab koos Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Paolo Gentiloniga leida alternatiivseid lahendusi, mis võimaldaks üle-euroopaliselt jõustada kokkulepe ilma Ungarita.

Kaalumisel on tõhustatud koostöö otsustusmehhanism, mis võimaldaks otsusega edasi liikuda ühehäälsust saavutamata. Selle protseduuri kasutamiseks peavad vähemalt üheksa liikmesriiki sellega nõus olema.

Ettevõtete miinimummaksu direktiiviga edasiliikumine oli üks Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistumise eesmärke. Prantslased panid selle agendasse juba jaanuaris, kuid liikmesriigid ei suutnud leida konsensust Ungari veto tõttu.

Le Maire ütles, et ta ei loobu sellest eesmärgist mitte kunagi ja "kõik teavad, et Budapesti vastuseis sellele ettepanekule ei ole üldse seotud ettepaneku headusega," lisades, et Euroopa ei saa ega tohiks olla osade liikmesriikide halbade kavatsuste pantvangis.

Miinimummaksu direktiiv Euroopa Liidus on osa laiemast plaanist jõustada üle maailma ettevõtete tulumaksu miinimummäär, et sundida suurkorporatsioone ausalt makse maksma.