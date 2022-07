Läti plaanib taastada kohustusliku ajateenistuse

Läti valitsus on otsustanud luua rahvusvahelise sõjaväebaasi Aizkraukle ja Jekabpilsi regioonide vahele riigi lõunaossa, teatas Läti kaitseminister Artis Pabriks pressikonverentsil teisipäeval. Samuti taastab Läti ajateenistuse, vahendab Läti ringhääling LSM .

Enamus sõjaväebaasiks planeeritud maaalast asub Leedu piiri ligidal ja kuulub Läti metsateenistusele Latvijas valsts meži teatas LETA.

Eelmine nädal otsustati NATO tippkohtumisel Madridis oluliselt suurendada NATO üksuste suurust Balti riikides Venemaalt tingitud suurenenud ohu tõttu.

Praegu on Lätis kanadalaste juhitud NATO lahingrupp, kuhu kuulub peaaegu 2000 sõdurit, kuid see on plaanis suurendada 3000 kuni 5000 sõdurini.

Praegu on NATO liitlasväed Adazis Läti pealinna lähistel, kuid sõdurite lisandudes on vaja sobivat taristut ja teenuseid ning toetuspersonali. Kõige selle rajamine täiesti uude kohta saab olema tõsine väljakutse.

Kaitseminister Artis Pabriks teatas ka ajateenistuse taastamisest Lätis alates 2023. aastast. Alguses saab ajateenistus olema vabatahtlik ja hiljem kohustuslik. Otsus tehti hoolimata Läti kaitsejõudude juhi skepsisest ajateenistuse suhtes.

Läti kaitseministeeriumi jagatud info põhjal hakatakse ajateenistust juurutama järgmise viie aasta jooksul. Esimene faas ajateenistuse taastamiseks algab 2023. aasta jaanuaris.

Ajateenistusse on kavas inimesi värvata kaks korda aastas – 1. jaanuar ja 1. juuli. Peale viieaastast üleminekuperioodi on ajateenistus kohustuslik kõikidele meestele eavahemikus 18-27 aastat.

Õpingute ajal on võimalik ajateenistusse minekut edasi lükata.

Riiklik ajateenistus saab olema 12 kuud pikk, kuid sellest üks kuu on mõeldud puhkuseks. Praegu on plaanis igale ajateenijale anda 400 eurot kuus, millele lisandub transpordihüvitis.

Läti miinimumpalk on 500 eurot kuus.

Naised võivad ajateenistuses osaleda vabatahtlikkuse alusel. Läti kavatseb ajateenistusse võtta ainult Läti kodanikud, kes vastavad tervisenormidele.

Läti kaotas kohustusliku ajateenistuse 2007. aastal. Leedu kaotas kohustusliku ajateenistuse 2008 ja otsustas taastada kohustusliku ajateenistuse 2016. aastal.