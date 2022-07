Operail otsib Vene kaubale asendust Kesk-Aasiast ja Hiinast

Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõjul on kaubamahud raudteel Eestis vähenenud üle 60 protsendi, ütles ERR-ile Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

"Eelmisel aastal me vedasime kuus keskmiselt 1,2 miljonit tonni. Selle aasta esimesel poolel ja eriti juunis on kaubaveo vähenemine olnud väga suur. Täna me veame alla 500 000 tonni kuus," selgitas Toomsalu.

See tähendab, et paljud vagunid ja vedurid seisavad tühja. Kaupa, mida nendega vedada otsib nüüd Operail Hiinast ning Kesk-Aasiast riikidest nagu Kasahstan, Usbekistan ja Türkmenistan.

"Kasahstan võib-olla kõige suurema potentsiaaliga, kellel oma kaupu oleks mõistlik siit Balti koridori ka Soome kaudu välja vedada," ütles Toomsalu.

Näiteks saaks Kasahstanist tuua kivisütt, kuid Eestis pole enam võimekust seda suurtes kogustes kaubaterminalides vastu võtta. Lisaks võib iga hetk Venemaa otsustada, et ei luba Eestisse suunduvaid vaguneid oma raudteedele.

"Väga konkreetne näide on olemas. Läti vedas veel mõned kuud tagasi, päris suures mahus Kasahstani kivisütt ja see lõppes päevapealt, kui seda otsustas Venemaa," rääkis Toomsalu. "Mis ei tähenda, et Kasahstanil jääb kivisüsi eksportimata. Venemaaga koostöös leitakse uusi kaubakoridore."

Logistikaekspert Raivo Vare tõi ka sarnase näite Hiina kohta. Jättes ettevõtte nime nimetamata kirjeldas Vare juhtumit, kuidas plaan kaupa vedada Hiinast läbi Venemaa ja Eesti Rootsi jäi katki venelaste vastuseisu tõttu.

"Hiinlased ütlesid, et nad on kõigega nõus, aga ajagu meie rahvas ja rootslased asju venelastega ise. Venelased jälle tekitasid takistusi ja tahtsid seda kaubavedu enda kaudu suunata, mitte meie kaudu lasta suunata," selgitas Vare.

Lisaks ei ole Hiinast majanduslikult mõistlik vedada tooret nagu Kesk-Aasiast. See tähendab, et kaupa, mida Hiinast vedada, on mahult vähe. Ka ei ole Hiinasse midagi tagasi saata ehk kasumlikku kaubaveo teenust on raske pakkuda.

Toomsalu nentis, et laias laastus vaid viiendik kaubamahust saaks edaspidi tulla idast. Senisest enam peab vaatama põhja ning lõunasse, tegema koostööd Läti, Leedu ja Soomega.

"Kasvõi Ukrainat aidata ja nii edasi. Kuigi ka need ei ole kiired ja kerged lahendused. Kuid muud üle ei jää, peab pingutama selle nimel," ütles Toomsalu.

Raudtee-ettevõte AS Operail lõpetas 2021. aasta 73 miljoni euro suuruse käibega, mis on 12-protsendine kasv võrreldes varasema aastaga. Lisamahtude ning töö efektiivistamise abil kasvas kontserni kulumieelne ärikasum EBITDA 17,2 miljoni euroni. Võttes arvesse erakorralisi mõjusid, milleks oli 2021. aastal varade allahindlus, kujunes aasta lõppseisuks siiski kahjum viis miljonit.