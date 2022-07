Boris Johnson astub tooride juhi kohalt tagasi

Viimaste päevade jooksul on Johnsoni valitsusest lahkunud mitu ministrit. Teisipäeval lahkusid Johnsoni valitsusest tervise- ja rahandusminister. Johnson nimetas uueks rahandusministriks Nadhim Zahawi, kuid ka tema nõuab nüüd Johnsoni lahkumist.

Peaministri pressiesindaja teatas, et Johnson teeb neljapäeval ka ametliku pöördumise, vahendas BBC.

Pressikonverentsi raames teatas Johnson, et tema asendamine koheselt oleks ekstsentriline, kuna konservatiivid on Briti Tööerakonnast küsitlusuuringute järgi vaid väga vähe maas.

Johnsoni sõnul loobub ta maailma parimast töökohast ning tal on kahju, et ta ei saa näha mitme tema valitsuse idee ja projekti lõpuni jõudmist. Peaministri sõnul on ta ametis senikaua kuniks uus peaminister on konservatiivse erakonna poolt välja valitud. Johnsoni sõnul peaks uue juhi valimise ajakava teatavaks saama järgmisel nädalal.

Viimastel päevadel on Johnsoni valitsusest tagasi astunud üle 50 kõrge ametiisiku ja ministri.

BBC teatel võidakse uus juht erakonnale valida juba septembriks, kuigi paljud konservatiivse erakonna liikmed ja endised ministrid soovivad Johnsoni kohest väljavahetamist.

Oktoobris toimub ka tooride parteikonverents, vahendas Bloomberg.