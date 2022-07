Venemaa peatas gaasitarned Nord Stream 1 kaudu

Interfaxi andmeil jääb torujuhe suletuks 21. juulini. Interfax kinnitab ka, et torujuhtme korralistest hooldustöödest teatati juba mullu septembris ning juhtme sulgemine pole seotud sõjaga Ukrainas.

Valitsused, turud ja firmad on siiski mures, et sõjasündmuste tõttu võib torujuhe kauemaks suletuks jääda, vahendab infoagentuur Reuters.

Tavaliselt pumbatakse Nord Stream 1 kaudu Euroopasse 55 miljonit kuupmeetrit gaasi aastas. Möödunud kuul langes pumbatava gaasi maht 40 protsendini tavalisest. Põhjuseks Kanadas remondis olnud turbiin, mille Kanada otsustas nüüd Venemaale tagastada. Samal ajal karmistab Kanada Venemaavastaseid sanktsioone.

Euroopas kardetakse, et Venemaa võib korralisi hooldustöid ära kasutada gaasimüügi edasiseks piiramiseks, mille tõttu ei saa Euroopa riigid hankida gaasivarusid eelolevaks talveks. See muudab veel teravamaks gaasikriisi, mis on juba tinginud hädameetmete rakendamise mitmes riigis ning hirmuäratavad gaasiarved Lääne-Euroopa eratarbijaile.

Peale Nord Stream 1 varustatakse Euroopat gaasiga veel mitme torujuhtme kaudu. Gaasivoog on oluliselt vähenenud kõigis neis. Venemaa ei müü oma gaasi juba mitmesse riiki, kes on keeldunud gaasi eest rublades maksmast.

Hollandi energeetikaminister Rob Jetten hoiatab, et kui Venemaa gaasitarned Saksamaale katkevad, on sellel rasked tagajärjed kogu Loode-Euroopale.