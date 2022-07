EL: Saksamaa vahendustegevus Kanada-Vene turbiinitülis ei riku sanktsioone

"Võtsime teadmiseks Kanada otsuse turbiin pärast selle hooldust Kanadas Saksamaale anda. Sellega on kõrvaldatud üks vabandusi, millega Venemaa põhjendas gaasikoguse vähenemist Nord Stream 1 torus," ütles Euroopa Komisjoni kliima ja energiateemade pressiesindaja Tim McPhie esmaspäeval Brüsselis peetud pressikonverentsil. "Sanktsioonide koha pealt võin lihtsalt meenutada, et Euroopa Liidu sanktsioonid ei puuduta kaupu või tehnoloogiat, mis on seotud maagaasi transportimisega," lisas ta.

Kanada keeldus Venemaale kehtestatud sanktsioonidele viidates tagastama sellele Nord Stream 1 kompressorijaama turbiini. See andis Venemaale aluse ähvardada peatada gaasi tarnimine Saksamaale selle torujuhtme kaudu.

Venemaa ähvardus pani muretsema Saksamaa valitsuse, mille majandusminister Robert Habeck esitas Kanada valitsusele palve vabastada turbiin sanktsioonide alt.

"Olen esimene, kes võitleb tugevate sanktsioonide eest, kuid tugevad sanktsioonid peavad kahjustama Venemaad ja Putinit rohkem kui meie majandust. Seetõttu palun mõistmist, peame Putinilt selle turbiinivabanduse ära võtma," ütles Habeck reedel.

Pühapäeval teataski Kanada valitsus, et tagastab remonditud turbiini, mis on Venemaa teatel vajalik gaasitarnete jätkamiseks Euroopasse, Saksamaale. Kanada valitsus ütles, et annab sanktsioonide all turbiini tagastamiseks ajutise erandi, öeldes, et see toetab "Euroopa võimalust pääseda ligi kindlale ja taskukohasele energiale samal ajal, kui nad jätkavad üleminekut Vene naftalt ja gaasilt".

Siemens Energy tarnis 2009. aastal Nord Stream 1 kompressorijaama jaoks gaasiturbiine. Need toodeti Kanadas ja neid tuli regulaarselt hoolduseks tagasi saata. Kanada valitsus kuulutas eelmisel kuul välja sanktsioonid Venemaa nafta- ja gaasitööstusele, mis andis aluse keelduda remonti saadetud turbiini tagastamisest.

Vene Gazprom vähendas juunis Nord Stream 1 torujuhtme kaudu edastatava maagaasi mahtu 40 protsendi võrra, viidates sellele, et Kanadasse hooldusesse saadetud Saksamaa Siemensi turbiini ei tagastatud sanktsioonide tõttu.

Esmaspäeval teatas Vene uudisteagentuur Interfax, et Nord Stream 1 pandi esmaspäeva hommikul korralisteks hooldustöödeks seisma. Interfaxi andmeil jääb torujuhe suletuks 21. juulini ning väidetavalt teatati torujuhtme korralistest hooldustöödest juba mullu septembris ning juhtme sulgemine pole seotud sõjaga Ukrainas.

Valitsused, turud ja firmad on siiski mures, et sõjasündmuste tõttu võib torujuhe kauemaks suletuks jääda, vahendab infoagentuur Reuters.

Tavaliselt pumbatakse Nord Stream 1 kaudu Euroopasse 55 miljonit kuupmeetrit gaasi aastas.