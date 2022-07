Selgus uue valitsuse ministrikohtade jaotus

Seeder ütles ütles, et Isamaa saab loodavas valitsuses välisministri, haridus- ja teadusministri, justiitsministri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ning riigihaldusministri portfellid.

Seeder loetles ette ka Reformierakonna ja sotside ministrikohad. Reformierakonnale läheb tema sõnul peaministri, rahandusministri, kaitseministri, sotsiaalkaitseministri ja maaeluministri koht. Sotsiaaldemokraadid saavad siseministri, töö- ja terviseministri, majandusministri, keskkonnaministri ja kultuuriministri koha.

Helir-Valdor Seederi sõnul näitab portfellide jaotus loodavas koalitsioonis head tasakaalu. "Loodav koalitsioon on seadnud ambitsioonikad eesmärgid ning portfellide jaotus aitab need eesmärgid ka ellu viia," sõnas Seeder.

Seeder märkis, et ta ei ole veel otsustanud, kas ta ka ise valitsusse ministriks läheb. "Eks me nüüd järelejäänud päevade jooksul erakonnas need asjad mõtleme läbi ja langetame need otsused," ütles Seeder.

Ühtlasi leppisid osalised kokku, et Isamaale läheb riigikogu esimese aseesimehe koht ning riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni esimehe koht.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles läheb valitsusse ministriks, aga ei soovinud veel öelda, millisele kohale. Läänemetsa sõnul on oluline, et erakonna esimehed on valitsuses.

Läänemetsa sõnul ei suutnud osapooled Euroopa Kontrollikoja liikme suhtes veel kokku leppida.

Reformierakonna fraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnul on ministrikohtade personalivalik veel otsustamisel. "Ei ole välistatud, et ei tehtagi midagi ringi," lausus Võrklaev.

Erakondade esindajad ütlesid, et koalitsioonilepe võib allkirjad saada selle nädala reedel või järgmise nädala alguses.