USA: OPEC saab toornafta tootmist suurendada

Valge Maja tahab riigis ohjeldada autokütuse hinnatõusu ja Biden suurendab jõupingutusi, et OPEC tootmist suurendaks. Seetõttu külastab Biden sel nädalal ka Saudi Araabiat.

"Usume, et võimalik on astuda edasisi samme. See on lõpuks OPEC-i riikide otsustada, mida need täiendavad sammud kaasa toovad," ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Saudi Araabia ja AÜE on ainsad OPEC-i riigid, mis suudaksid naftatootmist kiiresti suurendada. Nad suudaksid tootmist suurendada kolme miljoni barreli võrra. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) hinnangul oleks see võrdne Vene nafta kogusega, mida saaks sanktsioonide kaudu turult eemal hoida, vahendas Bloomberg.

Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco teatas, et suudab maksimaalselt toota 12 miljonit barrelit päevas. OPEC-i andmed näitavad, et firma suutis seda taset hoida ainult ühe kuu, see oli 2020. aasta aprillis.

Kui Pärsia lahe riigid tootmist suurendavad, võib see tuua ka tagasilöögi. Investorid võivad siis leida, et globaalsel turul pole võimalik enam vajaduse korral pakkumist suurendada. Naftaturg on seotud geopoliitikaga. OPEC-i liikmesriigis Liibüas puhkesid hiljuti rahutused ja riik pidi naftatootmist vähendama.