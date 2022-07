Uus koalitsioon vaatab üle ka riigimetsade raiemahud

Kallase sõnul lepiti põhimõtteliselt kokku, et RMK raiemahud vaadatakse üle. Koalitsioonilepingu järgi saavad keskkonnaministri koha sotsiaaldemokraadid, kuid mahtude üle otsustamine ei jää ministri teha, märkis peaminister.

Keskkonnaminister Erki Savisaar kinnitas mai lõpus riigimetsa uuendusraiete pindala, mis väheneb tänavu algul plaanitud 13 protsendi asemel aastaga nelja protsendi võrra.

"Raiemahtude ülevaatamisel tuleb lähtuda nii sotsiaalsetest, keskkonna, ökoloogilistest kui ka majanduslikest eesmärkidest. Eks keskkonnaminister peab ettepanekud ka valitsusele esitama, see ei ole ministri, vaid valitsuse otsus," lausus Kallas.

Kallase sõnul ei suudetud koalitsioonikõnelustel, kus metsandus võttis suure osa arutlusajast, raiemahtude kohta midagi konkreetset siiski kokku leppida, sest tasakaalu leidmine eri huvirühmade vahel on keeruline.

"Mets on mütoloogiline koht inimeste jaoks, teisalt oluline metsandussektorile, seal on palju töökohti. Seal tulebki leia tasakaal," ütles ta.

Lisaks tuleb arvestada Euroopa Liidu kliimakavaga, täpsemalt selle metsandust ja maakasutust puudutava osaga, märkis Kallas. "Eks see ongi murekoht. Me peame Eesti metsade majandamisel lähtuma põhimõtetest, et Eesti metsad on CO2 netosidujad ja metsamaa pindala ei tohi vähendada. See on asja mõte, et oleks puhas elukeskkond," lausus peaminister.

Kokku lepiti koalitsioonikõnelustel see, et aastaid veninud metsanduse arengukava koostamine tuleb lõpule viia ja see vastu võtta.

"Otsustasime taastada ka kaasava metsakogu /.../, (sest) metsadega seonduvalt on väga palju huvisid. Et kõigi huvisid arvesse võtte, et see arengukava lõpuks valmis saaks ja et kokkulepped mahtude osas saaks ka tehtud," lausus Kallas.