Helme: majandusminister Sikkut on karistus Eesti rahvale

Kuidas teile koalitsioonileping tundub, kas alustame positiivsest, EKRE-le meelepärastest punktidest?

No lastetoetuste sissesaamine on kindlasti hea uudis. Meie peame seda ikkagi demograafiliseks meetmeks ja peame aru andma, et kui Eestis eestlasi enam ei ole, eestlase ei sünni ja neid enam ei ole, siis kõik muud tegevused on pikas plaanis mõttetud. See on kindlasti hea, et see seal sees on.

Aga kui rääkida murekohtadest, siis mul on kolm väga tõsist kriitikat. Esimene on see, et mingit tegelikku elektrituru reformi ei ole. Vastupidi, jätkuvalt kuulutatakse, et aastaks 2030 me saame kogu oma elektri päikesest ja tuulest, mis on täiesti absurdne eesmärk ja ei ole teostatav. See saab tähendada ainult seda, et elekter läheb kallimaks.

See, mida nad nimetavad elektriturureformiks, oleks olnud valitsuse või lausa ainult rahandusministri otsusega tehtav juba eelmisel sügisel, et anda Eesti Energiale korraldus teha fikseeritud hinnaga sooduspakett. Selle asja nimi ei ole reform. Nii või naa, sellest ei piisa - elektri ja energiakriis tegelikult on palju suurem ja palju rängem. Eriti mis puudutab gaasi, siis ma arvan, et meil seisavad ikka ees väga rasked ajad.

Teine väga suur murekoht on ikkagi riigikaitse. Riigikaitse osas ei ole mitte midagi muud kirjutatud kui seda, mida on juba alates aasta algusest või Ukraina sõjast räägitud. Aga meil tegelikult ei ole ühtegi sisulist valitsuse dokumenti, valitsuse otsust, mis neid välja hõigatud eesmärke kuidagi kataks. Meil tegelikult ei ole õhutõrje [soetamise] otsust, meil ei ole neid relvi asendatud, mis me Ukrainale ära andsime ja kui me küsime kaitseministeeriumist, et millal me saame selle laskemoona ja need relva tasemele, siis räägitakse väga pikkadest tähtaegadest.

Nii et kogu riigikaitse pool on jätkuvalt ainult loosungid ja propaganda, see on tegelikult tegemata. Tänase päeva seisuga on Eesti kehvemini kaitstud kui jaanuarikuus, sest me oleme ära andnud relvi ja laskemoona, me oleme lahti lasknud kõrgemaid ohvitsere, küll koroona tõttu, küll selle tõttu, et neile pole ametit pakkuda. Nii et Eesti riigikaitse seis on äärmiselt hapu.

Ja [NATO tippkohtumiselt] Madridist me ei saanud mitte midagi. Madridis kinnitati üle lihtsalt seda, et te olete meie sõbrad, kallid baltid. See on ikkagi väga murettekitav koht.

Ja kolmas asi, mis mulle teeb seal väga muret, on kogu see multi-kulti osa, mis on pandud sisse. Ilmselt on seal selgelt näha sotside ja Reformierakonna ideoloogilist krampi - ikka mitmekesisusest ja teiste rahvaste ja keelte ja kultuuride edendamisest Eestis. Eesti riigi eesmärk ei ole see, Eesti riigi eesmärk on ikkagi eestlust edendada.

Mõtlete seda ukrainlaste osa seal?

Mitte ainult, seal oli ju mitu erinevat lubadust sellest, kuidas me Eestis hakkame mitmekesisust edendama. See on väga selgelt ideoloogiliselt laetud.

Räägime ministritest ka. Kuidas tundub, paljudega olete kokku puutunud?

No ma arvan, et Eesti rahvast on kollektiivselt karistatud uue majandusministriga (SDE liige Riina Sikkut - toim.), see on ikkagi päris õudne õnnetus. Ja see ei ole kogemata nii juhtunud. Ma loen siit väga selgelt välja, et Reformierakond käitub siin ju põhimõtteliselt nagu must lesk, kes pärast paaritumist sööb oma paarilise ära. Sotsiaaldemokraatidele on sokutatud kõige keerulisem ministrikoht ja sotsiaaldemokraadid oma suures tarkuses on pannud sinna ühe oma nõrgematest inimestest üldse.

Kas te mõtlete, et ükskõik kes oleks majandusminister, siis tõenäoliselt peaks ta talvel tagasi astuma?

Ei ole niimoodi! Kui on selge poliitiline tahe ja on ka administratiivne võimekus, siis on võimalik Eestis ikkagi kõiki neid kriise oluliselt leevendada. Oleks juba praegu olnud võimalik, aga seda tahet ei ole olnud, seda administratiivset võimekust ka ei ole olnud ja ei ole ka olnud seda poliitilist kokkulepet erinevate osapoolte vahel.

On ju täiesti selge, et Riina Sikkutist tehakse see piksevarras, kes saab enda kraesse kõik selle, mis halvasti läheb eeloleval talvel. Täpselt samamoodi on sotsiaaldemokraatidele sokutatud metsa-teema ehk keskkonnaminister. Sest ükskõik mis pidi sa seda asja lahendad, siis vähemalt pool ühiskonnast on sinu peale vihane ikka. Nii et seal on Reformierakond minu meelest väga alatult oma koalitsioonipartnerile juba miinid jala alla pannud.

Ja Isamaa ministrid, kuidas need paistavad?

Isamaa ministrite puhul minu meelest lihtsalt karjub näkku see, et Isamaa ei saa oma fraktsioonist inimesi valitsusse viia, sellepärast et siis tulevad fraktsiooni kas välja visatud või välja astunud inimesed, kes on erakonna sisekonfliktis jäänud kaotajate poolele. See on põhjus, miks nad on sellised, nagu nad on.

Aga iseenesest inimesed nagu EKRE ja teie enda poolt nii tuliselt kaitstud pensionireformi arhitekt (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Kristjan Järvan - toim.) või siis ka (justiitsministri kandidaat - toim.) Lea Danilson-Järg, kes on tegelenud rahvastikuteemadega, on ju puhtalt teie inimesed?

Maailmavaateliselt mul neile etteheiteid muidugi ei ole. Isamaa üleüldse on ju meile maailmavaateliselt kõige lähemal olev partei.

Nii et nüüd on küsimus selles, et arvestades seda, et nii uuel justiitsministril kui uuel ettevõtlusministril puudub tegelik poliitiline kogemus ja ma ei räägi lihtsalt ministri kogemusest - neid inimesi on niikuinii vähe - aga ma räägin sellest, et neil puudub ka parlamendi kogemus sellest, mismoodi seda vorsti siin tehakse. Ja neil puudub ka administratiivne kogemus, see tähendab teadmine, kuidas valitsuses asju aetakse, kuidas ministeeriumites elu käib - ma arvan, et seal on väga suur risk, et nad tegelikult ei saa oma ametiga hakkama.

Ja seda riski võimendab veel see, et nende ametiaeg on lühike. Nad ongi tulnud poliitikast väljast ja nad võivad tagasi minna oma varasema ameti juurde ja neil ei juhtu midagi, kui välja ei tule.