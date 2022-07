Oluline 17. juulil kell 9.05:

- Briti luure: Venemaa tugevdab positsioone okupeeritud aladel

- Raketirünnakus Dnipro linnale hukkus kolm inimest

- Rünnakus Tšugujivile hukkus kolm inimest

- Ukraina luure: Venemaa valmistub järgmiseks rünnakufaasiks

- Pentagon: viimase nädalaga hukkus Vene rünnakutes kuni 150 tsiviilisikut

Briti luure: Venemaa tugevdab positsioone okupeeritud aladel

Venemaa tugevdab Lõuna-Ukrainas okupeeritud aladel oma kaitsepositsioone, teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Briti luure andmetel liigutavad Vene väed okupeeritud aladel oma inimressursse ja varustust Mariupoli ja Zaporižžja vahel ning Hersonis. Samuti tõstavad nad kaitset Melitopoli piirkonnas.

Vägede liigutamine kaitsesepositsiooni on ilmselt vastus oodatavale Ukraina vägede rünnakule okupeeritud alade tagasi võtmiseks.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PpcuXmEzpX



#StandWithUkraine pic.twitter.com/7MQE7lJlqH