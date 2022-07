Eesti on suutnud hankida viiendiku plaanitud gaasivarust

Kevadel andis valitsus Eesti Varude Keskusele ülesande hankida üks teravatt-tund gaasivaru. Esimesel hankel, kus Eesti Varude Keskus saatis hankes osalemise kutse 27 ettevõttele, õnnestus hankida 100 gigavatt-tundi gaasi. Nüüd kolmapäeval lõppenud teises voorus laekus neli pakkumust samuti kokku 100 gigavatt-tunni ulatuses.

Selleks, et pakutud kogus ka ära osta, plaanib valitsus suurendada Eesti Varude Keskuse aktsiakapitali 19,2 miljoni euro võrra. Ettevõtte juhatuse liige Priit Ploompuu ütles, et kuigi ta pakutava gaasi hinda avaldada ei soovi, võib aktsiakapitali suurendamisest järeldada, mis pakutud gaasi maksumus oli.

Lihtsalt jagades aktsiakapitali suurendamise hangitava gaasi mahuga, teeks see gaasi hinnaks 192 eurot megavatt-tund. Samal ajal on gaasiturul tavapärase Hollandi TTF börsil gaasi hind 155 eurot megavatt-tund. Samas, näiteks 13. juulil maksis gaas samal börsil 180,5 eurot megavatt-tund.

Ploompuu rääkis, et teise hanke gaasi hind tuli kõrgem kui esimesel. Peamiselt just börsihinna kasvu tõttu.

Edasi plaanib Eesti Varude Keskus hiljemalt augustis kuulutada välja uue hanke, otsimaks müüjaid ülejäänud 800 gigavatt-tunni gaasi ostmiseks. Ploompuu sõnul ei ole nad veel loobunud plaanist varu kokku saada.

"Võimalus on olemas. Me selles mõttes veel ei viska nii-öelda kirvest nurka, et kindlasti on see võimatu," märkis Ploompuu ja lisas, et alternatiividega tegelemist tuleb tõsiselt võtta. "Meie hanked ka näitavad, et ei ole nii lihtne selle ühe teravatt-tunni hankimine varusse."

Läti Incukalnsi gaasihoidlas, kus ka Eesti Varude Keskus oma gaasi hoiustab, on praegu Läti süsteemioperaatori Conexuse andmetel 10,6 teravatt-tundi gaasi. Sellele numbrile viidates ütleb Ploompuu, et tegelikult regioonis gaasi on, lihtsalt olemasolev gaas on juba praegu suures osas tarbimislepingutega kaetud ja vaba gaasi kuigi palju ei ole.

"Praegu on raske siia gaasi tuua. Turg on hoopis teistsugune kui eelmisel suvel. Eelmisel suvel tuli gaas toru kaudu. Täna ei tule," rääkis Ploompuu.

Maikuus vastu võetud lisaeelarvega eraldas riigikogu 170 miljonit eurot strateegilise gaasivaru moodustamiseks kütteperioodi alguseks.

Lisaks Eesti Varude keskuse moodustatavale riigi strateegilisele gaasivarule soetas Elering tänavu kevadel 105 gigavatt-tunni mahus gaasivaru, mis on mõeldud eelkõige kaitstud tarbijagruppidele, ehk kodumajapidamiste ja gaasil töötavate kaugkütte katlamajade, gaasi tagamiseks.