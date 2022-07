Kallas: talveks väheneb gaasi tarbimine Eestis nelja teravatt-tunnini

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et Eestis on gaasi tarbimine juba vähenenud ning väheneb talveks nelja teravatt-tunnini aastas.

"Gaasi tarbimine Eestis on reaalselt juba vähenenud. 2022. aasta esimesel poolaastal tarbisime 18 protsenti vähem kui 2021. aasta samal ajal. Kuigi ajalooliselt on meie gaasi tarbimine olnud kuskil viis teravatt-tundi aastas, siis nüüd prognoosime talveks neli teravatt-tundi," ütles Kallas uue valitsuse esimesel pressikonverentsil.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Eesti seisukoha Euroopa Liidu energiaministrite nõukogu istungiks ja see seisukoht puudutab gaasitarbimise vähendamise plaani ja määrust, mille eesmärk on tõsta Euroopa Liidu valmisolekut reageerida Venemaa gaasitarnete võimalikule lõppemisele.

Kallas rääkis, et esmalt üritatakse gaasi tarbimist Euroopa Liidus vähendada vabatahtlike eesmärkidega alates 1. augustist kuni järgmise aasta märtsi lõpuni 15 protsenti. Kui see ei õnnestu, muutuvad gaasitarbimise vähendamise eesmärgid häireolukorraga seoses kohustuslikuks.

"Kui olukord Euroopas halveneb, ja halveneb vähemalt kolmes liikmesriigis, kes on kuulutanud välja häireolukorra või need kolm liikmesriiki siis seda küsivad, siis saab Euroopa Liit ka kuulutada välja Euroopa tasemel häireolukorra," lausus ta.

"Meie toetame neid vähendamise eesmärke ja toetame ka seda, et kui olulised tarnehäired tekivad, siis need peavad arvestama ka liikmesriikide varasemaid jõupingutusi oma gaasitarbimise vähendamiseks. Oluline on väljuda Venemaa fossiilkütustest võimalikult kiiresti ja lõpetada ka Putini sõjamasina rahastamine ja liikmesriigid saavad siis ise valida, kuidas seda täpselt teha," rääkis Kallas.

Kallase sõnul ei kujuta gaasi tarbimise vähendamine 15 protsendi ulatuses Eesti jaoks mitte mingit probleemi.