Koppel: intressimäärade tõstmine inflatsiooni ei pidurda

Koppel oli ka skeptiline, kas Balti regiooni jaoks Euroopa Keskpanga sammul hinnatõusu stabiliseeriv mõju oleks. "See oleks optimistlik ja positiivne stsenaarium. Mina olen seisukohal, et meie inflatsiooni kontekstis selline intressitõus on väiksevõitu," ütles Koppel ERR-ile.

"Samas loomulikult võib öelda seda, et need, kes laenu võtavad, nendel head päevad jätkuvad," lisas ta.

"Euroala üks tõsisemaid probleeme kipub olema see, et sama valuutat kasutavad väga erineva tootlikkusega riigid ja see tähendab seda, et osade riikide jaoks on raha liiga kallis, osade riikide jaoks on raha liiga odav. Mina julgen pakkuda, et meie oleme hetkel selline riik, kelle jaoks on raha liiga odav," rääkis Koppel.

See toob tema sõnul kaasa kõrgete kinnisvara hindade ja muude sektorite inflatsiooni jätkumise Eesti majanduses.

Koppel rääkis, et ka Euroopa kontekstis on ajalooliselt praegusel tasemel olevate inflatsiooni numbrite puhul on inflatsiooni kontrolli alla saamiseks olnud vaja oluliselt kõrgemaid intressimäärasid. Neid ei saa aga tema sõnul kehtestada seetõttu, et see paneks raskesse majanduslikku seisu Lõuna-Euroopa.

"See on ebameeldiv olukord, kus häid lahendusi ei ole ja kus paraku on tõenäoline see, et inflatsioonisurve ikkagi võiks püsida," lausus Koppel.

Koppeli hinnangul võib Euroopa Keskpank baasintressi tõsta ka septembris, aga mitte enam 0,50 protsendipunkti, vaid 0,25 protsendipunkti ulatuses.