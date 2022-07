Kallas: loodan valitsuse kestmist järgmiste valimisteni

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles usutluses "Aktuaalsele kaamerale", et usub ka vähese kogemusega ministrite võimalusse õnnestuda ning rõhutas, et koalitsioonilepinguga on kõik kokku lepitud ning üllatusi ei tohiks tulla. Ka kinnitas peaminister Kallas majandusministri Riina Sikkuti (SDE) sõnu, et elektriturureform sellisel kujul jääb ajutiseks.

Kas see mäng nüüd summa-summarum oli kõike seda hinda väärt?

Oluline on see, et Eesti saaks enamusvalitsuse ja enamusvalitsuse ta sai sellisel raskel ajal nagu meil on praegu, kus meil on käimas erinevad kriisid – siis peab olema stabiilne valitsemine.

Erinevaid kommentaare ja arvamusi vaadates saab seda kaheksat kuud vaadelda kahte moodi. Ühest küljest on see piisavalt pikk aeg selleks, et ellu viia koalitsioonileppes kirja pandut ja samas piisavalt lühike aeg, et ükski minister justkui oma valdkonnas ei suuda midagi totaalselt untsu keerata.

Jah, eks seda võib niimoodi vaadata. Kohtudes uute ministritega, siis kõik on väga tahtmist täis ja käärisid käised üles, et kohe asuda nende väljakutsete kallale, mis ees on. Mis on kindlasti positiivne, et kõik saavad aru, et aeg valimisteni on lühike, seetõttu tuleb kohe alustada.

Nädalavahetusel saite uute ministritega kohtuda, mõnedega olete ka juba varasemalt koostööd teinud. Aga võtame näiteks Lea Danilson-Järgi ja Kristjan Järvani – mis mulje nad teile jätsid? Mis annab teile alust uskuda, et nad on oma töös head?

Sümpaatse mulje jätsid. Igale inimesele tuleb anda võimalus. Ministriks ei sünnita, vaid iga kord on esimene kord, kui satud ministritoolile. Loomulikult on hea, kui sul on varasem kogemus, aga ma usun, et inimesi tuleb hinnata nende tegude järgi ja mõlemal on suur soov ja tahtmine valitsuse töös kaasa lüüa ja teha seda hästi.

Võtame väga spetsiifilise valdkonna. Kui me räägime ikkagi väga spetsiifilise valdkonnaga suure organisatsiooni juhtimisest nagu on näiteks justiitsministeerium, siis see eeldab ka teatavat autoriteeti. Kuidas peaks näiteks uus justiitsminister (Danilson-Järg - toim.) ennast kehtestama, kui juba tuleb arvamusi ka advokatuuri poolt, et nad ei näe seda autoriteeti?

Eks inimesele tuleb anda võimalus ennast tõestada, ennast kehtestada. Seda, kuidas need asjad minema hakkavad, seda saab ikka hinnata tegude järgi. Ja teine asi, mis on oluline, on see, et justiitsministeeriumis on ka väga tugev ametkond, kes aitab ka asju ette valmistada ja suunata.

Kas usute, et see valitsus selles koosseisus kaheksa kuud ka vastu peab või olete valmis vajadusel jälle ka vangerdama?

Kui selline vajadus peaks olema, siis kindlasti tuleb seda teha, aga minu lootus on küll, et see valitsus peab vastu kuni järgmiste valimisteni.

Majandusminister Riina Sikkut ütles täna, et tema hinnangul peaks elektriturureform olema ajutine. Kas valitsuse moodustanud koalitsiooni tervis on ikka hea või on kohe näha, et tekivad esimesed mõrad, ebakõlad ja teilegi tuleb üllatusena uut infot?

Elektrituru reformi osas me leppisimegi kokku, et see on ajutine. Ajutine just sellepärast, et aidata see raske aeg üle elada. Muul ajal on meil ju olnud ligi kümme aastat, kus me oleme saanud nautida 40 protsenti odavamaid elektri hindu kui Kesk-Euroopas. Ja see on tänu sellele, et meil on toiminud Põhjamaade elektribörs. Seetõttu ei tohi seda last koos pesuveega välja visata. Jah, selleks raskeks ajaks me näeme ette võimaluse universaalteenusele, selleks, et inimesed saaksid oma kulusid kontrolli alla hoida. Aga see peaks olema ajutine.

Kas uues koalitsioonis on nüüd kõik lõplikult kokku lepitud? Et see, mis on paberil, on paberil ja te saate teha tööd selle järgi, mitte ei hakka tulema jälle uusi nõudmisi nagu hiljuti jälle Isamaa hakkas rääkima küttepuude kompensatsioonist. Kas usute, et nüüd saab hakata rahus edasi minema?

Arvestades seda, et need läbirääkimised kestsid kuu aega, siis kõik teemad said justkui kaetud. Nii, et tõesti – see koalitsioonileping on see, milles me kokku leppisime ja kõik mida seal kirjas ei ole, me ei tee. Kui on muud mõtted, siis tuleks oma energia ikka esialgu suunata sellesse, mis koalitsioonilepingus kirjas on.

Mis on need kolm asja, mis oleks esiteks teile oluline, sotsiaaldemokraatidele oluline ja Isamaale oluline, mis tuleks kaheksa kuu jooksul ära teha?

Meie (Reformierakonna - toim.) jaoks on väga oluline eestikeelse hariduse reform. Me hakkame selgete sammudega sinna poole minema, et 2024. aastal oleks haridus Eestis eestikeelne ja inimesi, kes Eestis eesti keelt ei oska, enam peale ei kasva. Teiseks sotsiaaldemokraatidele on loomulikult oluline ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, inimeste toimetulek, samuti nagu Isamaale.

Aga võib-olla ei olegi nüüd, kui meil see valitsus on moodustatud, rääkida sellest, mis ühele või teisele erakonnale on tähtsam, vaid tähtis on see, mida see valitsus koos teeb.