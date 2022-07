Saudi Araabia juht alustas ringreisi Euroopas

Saudi Araabia juht Mohammed bin Salman saabus teisipäeval Ateenasse, kus ta alustas oma Euroopa ringreisi. See on tema esimene ametlik visiit Euroopasse pärast ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmist 2018. aastal.

Khashoggi tapmine kutsus esile rahvusvahelise hukkamõistu ja lääneriikide juhid vältisid bin Salmaniga vestlemist. Viimaste kuude jooksul on printsi isoleeritus siiski vähenenud. Hiljuti külastasid Suurbritannia ja Prantsusmaa juhid Saudi Araabiat. Sellele järgnes USA presidendi Joe Bideni visiit.

Saudi Araabia prints saabus teisipäeval Ateenasse, kus teda võõrustas Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis. Prantsusmaal kohtub ta eeldatavasti Emmanuel Macroniga. Kreeka laenas hiljuti Saudi Araabiale õhutõrjesüsteemi Patriot, et saudid saaksid kaitsta oma territooriumi Houthi mässuliste raketirünnakute eest, vahendas The Wall Street Journal.

Saudi Araabia tahab tugevdada oma julgeolekut ja mitmekesistada majandust. Bin Salman tahab riiki meelitada rohkem välisinvesteeringuid.

Nafta hind püsib Ukraina sõja tõttu jätkuvalt kõrgel. Kolmapäeva hommikul oli Brenti hind 104,42 dollarit barreli kohta. Lääneriigid loodavad nüüd, et Saudi Araabia suurendab naftatootmist. Saudi Araabia ametnikud väidavad, et tarnete suurendamine tuleb kooskõlastada OPEC-i liikmetega.

USA luure hinnangul andis prints tõenäoliselt käsu Khashoggi tapmiseks, kes oli Saudi Araabia juhtkonna kriitik. Saudi Araabia juhtkond tunnistas hiljem, et mõrva korraldasid valitsusametnikud ja väitsid, et prints polnud sellega isiklikult seotud.

Pärast Bideni visiiti ütlesid Saudi Araabia ametnikud, et see aitas parandada suhteid, kuid tõenäoliselt ei too see kaasa suhete täielikku taastamist. "Enne suhete täielikku taastumist tuleb veel palju ära teha," ütles üks kõrge Saudi Araabia ametnik.

"Me näeme USA-d oma peamise partnerina kaitsehangete vallas, kuid loomulikult, kui me ei saa USA varustust hankida, siis otsime mujalt," ütles Saudi Araabia välisminister Faisal bin Farhan eelmisel nädalal telekanalile CNN.