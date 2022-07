Hiina kehtestas Wuhanis karmid koroonapiirangud

Kompartei kehtestas piirangud Wuhanis asuvas Jiangxia linnaosas. Umbes miljon inimest ei tohi kodust lahkuda. Õue tohivad inimesed minna ainult siis, kui see on hädavajalik. Piirkonnas ei tööta ühistransport ja meelelahutusasutused on suletud, teatas Bloomberg.

Hiina võimud kehtestasid Wuhanis karmid piirangud ka kaks aastat tagasi. Linnas elab umbes 11 miljonit inimest. Hiinas kehtib koroonaviiruse epideemia leviku suhtes endiselt nulltolerantsi poliitika.

Hiinas registreeriti teisipäeval 604 uut koroonaviirusega nakatumist. Päev varem registreeriti 868 uut koroonaviirusega nakatumist.

Hiina karmid koroonapiirangud pidurdavad majanduse taastumist. Piirangud mõjutavad praegu ka Shenzheni linna äritegevust. Kohalikud võimud käskisid linna sajal suurimal ettevõttel oma tootmistegevust piirata. Nende ettevõtete hulgas on nutitelefonide tootja Foxconn ja riiklik naftafirma Cnooc.

Shenzheni politsei teatas eelmisel nädalal, et arreteeris 82 inimest, kellest 19 olid Shenzheni ja Hongkongi vahel tegutsenud autojuhid. Võimude teatel tegelesid nad salakaubaveoga ja rikkusid piirangutega seotud seadust.