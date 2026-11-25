Viimase kahe nädala järsud kõikumised aktsiaturgudel ja kaos Nvidia juhtkonnas on tekitanud küsimuse, mis juhtub USA majandusega, kui tehisarumull lõhkeb.

Kuigi USA majandus saaks sellest valusa hoobi, siis majandusteadlased ei ole tagajärgede ulatuses üksmeelel. Isegi kui tehisintellekti turg pääseb täielikust krahhist ja lihtsalt jahtub, halvaks tehisaru investeeringute märgatav kahanemine paljude hinnangul majanduskasvu.

Viimase kahe aastaga on USA majanduskasv muutunud üha sõltuvamaks tehisaruga seotud kulutustest. Tehnoloogiaaktsiate kiire tõus ja andmekeskuste massiline rajamine on hoidnud majanduskasvu käimas.

Viimati andsid uue tööstusharu ülesehitamiseks tehtud investeeringud sisemajanduse koguproduktist (SKP) nii suure osa 19. sajandi lõpu raudteebuumi ajal.

Barclaysi ühe hinnangu järgi andsid tehisaru investeeringud möödunud aastal koguni 25 protsenti majanduskasvust.

Triljonitesse dollaritesse ulatuvad kõikumised aktsiaturul, andmekeskuste tarbeks võetavate laenude kasv ja üleskutsed nende rajamist piirata tekitavad hirmu, et USA suurim kasvumootor võib hakata tõrkuma.

Majandusteadlastel on eri arvamused selle kohta, kui rängaks tehisarukriis kujuneks. Osa kardab, et mõju oleks hullem kui 2000. aastate alguse dot-comi krahhil, mis viis majanduslanguseni. Teised on optimistlikumad.

Jõukuse efekt

Aktsiad on alates 2025. aasta algusest tõusnud umbes 20 protsenti, peamiselt tehisarubuumi toel. Tehisaruga seotud aktsiad on ülejäänud turust ette rebinud ja moodustavad tänavu ligi poole S&P 500 indeksist.

"See on majandusele tugev taganttuul," ütles Barclaysi USA vanemökonomist Jonathan Millar.

Tõusev aktsiaturg on toetanud USA majanduse peamist vedurit ehk eratarbimist, sest jõukuse kasvades kipuvad leibkonnad rohkem kulutama.

Kolmandas kvartalis kasvas eratarbimine tugevad 3,8 protsenti, aidates kergitada SKP kasvu 3,4 protsendini. Kui see tugi kaob, muutub majanduspilt märksa süngemaks.

Viimati vallandas aktsiaturu krahh USA-s majanduslanguse dot-comi mulli lõhkemisel. Toona langes S&P 500 umbes poole võrra ja Nasdaqi indeks kukkus ligi 80 protsenti.

Majanduslangus jäi siiski võrdlemisi lühikeseks, osalt seetõttu, et tööpuudus kasvas vähem kui teiste kriiside ajal.

Majandusteadlaste sõnul toovad suured aktsialangused muude majanduslike pingete puudumisel sageli kaasa vaid suhteliselt väikese tagasilöögi eratarbimises.

Tehisarumulli lõhkemine, mille võivad vallandada vestlusrobotite oodatust kasinam kasum või andmekeskuste üleehitamine, võib olla valusam. Aktsiate osakaal leibkondade netovarast on praegu 35 protsenti, dot-comi mulli tipus oli see 26 protsenti.

Föderaalreservi andmetel kuulus teise kvartali seisuga jõukaimale protsendile leibkondadest enam kui pool kõigist eraisikute käes olevatest aktsiatest ja investeerimisfondide osakutest. Just need rikkad ameeriklased on vedanud ka eratarbimist.

Levinud on ka riskantsed võtted, näiteks aktsiate tagatisel laenamine. Kui turud kukuvad, tunnevad miljonid ameeriklased seda tõenäoliselt omal nahal ja tõmbavad kulutusi koomale, mis teoorias aeglustaks majandust.

Kulutused andmekeskustele

Langevad aktsiahinnad pole ainus oht. Kulutused andmekeskuste ehitamisele ja muudele tehisaru investeeringutele moodustavad tänavu SKP-st märksa suurema osa kui investeeringud internetitaristusse 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses. Pealegi peaksid need kulutused lähiaastatel veelgi märgatavalt kasvama.

Investeeringud andmekeskustesse on elavdanud majanduskasvu ning loonud töökohti nii ehituses kui ka tööstusettevõtetes, mis tarnivad rajatistele seadmeid.

Selle kuu alguses pääses kongressi hulk demokraate, kes lubasid muu hulgas andmekeskuste rajamist ohjeldada. Kui nad oma lubadused teoks teevad või kui investorid pettuvad tehnoloogia kasumipotentsiaalis ja suured pilveteenuse pakkujad tõmbavad uute andmekeskuste ehitamisele äkitselt pidurit, kaotab USA majandus ühe oma peamise kasvumootori.

Mõju võib siiski jääda kardetust leebemaks.

Suurem osa andmekeskuste kulutustest läheb imporditud kiipidele, mis lisavad kodumaisele SKP-le vähe. Barclaysi ökonomisti Millari hinnangul andis andmekeskuste ehitus seda arvesse võttes viimasel aastal SKP kasvule juurde umbes 0,5 protsendipunkti.

Kui andmekeskuste ehitamine seiskuks täielikult, võiks see vallandada majanduslanguse kiibitööstuse keskuses Taiwanis, kuid mitte tingimata USA-s.

Laenuriskid

Tehisaru languse ulatus võib sõltuda finantssektorist.

Kinnisvaramulli lõhkemine aitas kaasa enam kui 70 aasta rängimale majanduslangusele paljuski seetõttu, et probleemid levisid finantsasutustesse. Need tõmbasid laenuandmist koomale ja lämmatasid krediidivoo, mis majandust käimas hoiab.

Mõned majandusteadlased näevad juba paralleele 2000. aastate keskpaiga riskilaenude buumi ja tehisaruga seotud laenamise kasvu vahel.

Hüpoteegiga tagatud väärtpaberite ja tuletisinstrumentide üleilmne võrgustik oli toona nii keerukas, et analüütikutel oli raske riske hoomata.

Samamoodi muutub üha raskemaks jälgida andmekeskuste rahastamiseks võetavaid laene.

Paljusid laene hoitakse bilansiväliselt ja neid annavad pangavälised laenuandjad, näiteks erakapitalifondid, kelle aruandluskohustus on leebem. Kiibitootjad on investeerinud oma klientidesse – seda nimetatakse ringrahastamiseks. Mitmesugused risttagatised muudavad omakorda keeruliseks selgitada, kes jääb löögi alla, kui mõni laen läheb hapuks.

"Me ei mõista kõiki omavahelisi seoseid," ütles Harvardi ülikooli majandusteadlane ja endine föderaalreservi juhatuse liige Jeremy Stein, kes töötas 2009. aastal president Barack Obama administratsioonis.

Kuigi Stein peab 2008. aasta taolist kriisi ebatõenäoliseks, näeb ta võimalust, et majandus saab suurema hoobi kui pärast dot-comi mulli.

Hea uudis on see, et suured pilveteenuse pakkujad nagu Amazon.com ja Microsoft on kasumlikud ning on siiani rahastanud andmekeskusi peamiselt omavahenditest, mitte laenudega.

Columbia ärikooli majandusteadlase Stijn van Nieuwerburghi hinnangul tooks tehisarukrahh täna kaasa vaid umbes 50 miljardi dollari suuruse kahjumi andmekeskuste laenudelt, mis on USA finantssektori mastaabis piisk meres.

Halb uudis on see, et võlakoormus kasvab ja katab tõenäoliselt üha suurema osa andmekeskuste kulutustest.

Van Nieuwerburghi prognoosi järgi võiks krahh paari aasta pärast, kui laenamine oodatud tempos hoogustub, põhjustada laenudelt kahe triljoni dollari suuruse kahjumi – ja see ei hõlma veel aktsiahindade langust.

Kokkuvõttes, kui tehisarumulli lõhkemine osutub vältimatuks, tasub loota, et see juhtub juba homme.

Järelmõjud

Harvardi majandusteadlase Jason Furmani arvutuste kohaselt ei piisaks majanduslanguse vallandamiseks isegi aktsiaturu 30-protsendilisest langusest ja andmekeskuste ehitamise täielikust seiskumisest. Põhjus on selles, et nende panus SKP kasvu pole olnud nii suur, kui sageli arvatakse, sest suur osa andmekeskuste sisustusest imporditakse.

Furmani halvim stsenaarium sarnaneb dot-comi kriisile järgnenud langusega. Teiste jaoks on see aga parim võimalik stsenaarium. Van Nieuwerburgh pelgab tehisarubuumi lõppemisel tõsisemat kriisi, kuigi ei pea krahhi veel ukse ees olevaks.

Kui krahh lõpuks saabub, ei pruugi Washingtonil enam olla võimalik selle mõju leevendada nii nagu varem. Tööpuuduse järsu kasvu korral keerab föderaalvalitsus majanduse turgutamiseks sageli rahakraanid lahti, kuid aastaid kestnud suur eelarvepuudujääk on selle keerulisemaks muutnud.

Avaliku sektori käes olev föderaalvõlg ületas hiljuti 100 protsenti SKP-st, samas kui 2008. aasta finantskriisi eel oli see vaid 35 protsenti. Madal võlatase kriisi alguses võimaldas Washingtonil end toona kriisist välja laenata, süstides pangandussektorisse raha ja hoides riiklikke kulutusi kõrgel.

Seekord on mänguruumi vähem.

Investorite mure riigivõla pärast võib hoida USA riigivõlakirjade tootlust kõrgel isegi majanduslanguse ajal, mis muudab föderaalreservi jaoks majanduskasvu ergutamise madalate intressimääradega märksa raskemaks. "See ei ole sugugi ebarealistlik stsenaarium, millele mõelda," märkis Stein.