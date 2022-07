Biden kuulutas välja uue energia- ja kliimapaketi

Lääne-Virginia osariigi demokraatliku partei senaator Joe Manchin ei toetanud varem Bideni ambitsioonikat kolme triljon suurust kulutuste plaani (Build Back Better Bill). Manchini sõnul oleks see plaan kahjustanud riigi majandust.

Kolmapäeval teatas Manchin, et jõudis senati demokraatide juhi Chuck Schumeriga kokkuleppele paketi osas, mis tõstab suurfirmade maksukoormust, vahendas The Times.

Uut seaduseelnõu kutsutakse nüüd inflatsiooni vähendamise eelnõuks. See hõlmab 370 miljardi dollari investeerimist energiajulgeoleku ja kliimamuutuste programmidesse. Samuti vähendatakse defitsiiti 300 miljardi dollari võrra.

Biden tahab paketi vastu võtta enne, kui toimuvad vahevalimised. Vabariiklased võivad novembris võita vahevalimised. Schumer teatas, et tahab eelnõu vastu võtta lihthäälteenamusega.

"See on tegevus, mida ameeriklased on oodanud. See käsitleb tänapäeva probleeme, tervishoiukulud ja kiire inflatsioon. See ajalooline pakett hõlmab ka investeeringuid meie tuleviku energiajulgeolekusse," ütles Biden.

Demokraadid teatasid, et eelnõu vähendab heitkoguseid 2030. aastaks umbes 40 protsendi võrra. Manchini sõnul kehtestatakse eelnõuga vähemalt 15-protsendiline maks ettevõtetele, mille väärtus on üle ühe miljardi dollari.

Vabariiklased kritiseerisid eelnõu.

"Senati demokraadid võivad Build Back Broke'i nime muuta nii palju kui tahavad, see ei mõju Ameerika peredele ja väikefirmadele vähem laastavalt. Töökohtade loojate maksude tõstmine, energiafirmade häirimine uute eeskirjadega muudab olukorra ainult hullemaks, mitte paremaks," ütles vabariiklasest senaator John Cornyn.