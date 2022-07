Valitsus kitsendas Vene ja Valgevene kodanike võimalusi viisat saada

Venemaa kodanikud ei saa enam taotleda tähtajalist elamisluba või viisat Eestis õppimise eesmärgil. Valgevene kodanikud saavad endiselt taotleda õppimisviisat.

Samuti ei registreerita Venemaa ja Valgevene kodanike lühiajalist Eestis töötamist, kui neil ei ole seaduslikku alust juba varem Eestis viibimiseks.

"Ehk kui neile on juba väljastatud pikaajaline viisa, siis nad saavad lühiajaliselt töötada, aga kui neil on näiteks selline olukord, et näiteks muust Schengeni riigist on väljastatud turismiviisa, siis varasema korra järgi oleksid nad saanud Eestisse sisenedes omada lühiajalise töötamise õigust," kirjeldas välisminister Urmas Reinsalu.

"Laiemas kontekstis vaatan ka eile Vene presidendi pressiesindaja Peskovi kriitikat ja ähvardusi Soome aadressil, kui Soome peaks loobuma turistiviisadest. Need ähvardused minu meelest näitavad seda, et sissesõidukeeldude kehtestamine on Venemaale ebamugav. See on kindlasti meile ka signaal, et järelikult me peame selle nimel töötama," rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Eesti lõpetanud viisade väljastamise neile Venemaa kodanikele, kes seal elavad, välja arvatud spetsiifilistel humanitaarjuhtudel.

"Kuid kui me hindame väljastatud viisade koguarvu, mis on kehtivad, siis need ületavad 50 000 piiri. Tegeleme sellega, et valmistada ette Euroopa Liitu puudutavad täiendavad sanktsioneerivad ettepanekud Schengeni tulevate viisade väljastamiseks, aga kindlasti on vajalik ka revideerida kehtivust, mis puudutab varasemalt välja antud viisasid. Nii Eestis kui ka Euroopas," sõnas Reinsalu.

Eesti peatas Venemaa kodanikele viisade väljastamise juba veebruarikuise Venemaa Ukrainale kallaletungi alguses, kuid varem viisa saanute riiki sisenemist ei keelatud. Viisat on võimalik Vene kodanikul praegu saada väga piiratud juhtudel.

Samas teised Euroopa riigid Venemaa kodanikele viisade väljastamist jätkavad. Nende ja varem välja antud Schengeni viisade omanikke Eesti üksi riiki sisenemast takistada ei saa.