Valitsus teeb Eestis õppivatele Vene tudengitele erandi

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) rääkis, et kuna viisa või elamisluba on väljastatud nominaalajaga tasemeõppe omandamiseks, siis need tudengid, kes ei ole suutnud seda nominaalajaga teha ja vajavad lisaaega, saavad pikendust ühe aasta tasemeõppe õpingute lõpetamiseks.

"Siseministeeriumi hinnangul on see õppurite arv, kes seda lähema aasta perspektiivis vajaks 50," sõnas Reinsalu.

Tasemeõppes on Reinsalu sõnul Vene Föderatsiooni tudengeid Eestis õppimas umbes 350.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) lisas, et kevadel kehtestatud sanktsioonide tõttu sattusid ootamatusse olukorda need Venemaalt pärit tudengid, kes ei jõudnud nominaalajaga oma õpinguid lõpetada.

"Paljude nende noorte jaoks võib tänases olukorras koju pöördumine olla ohtlik, sest nad on võtnud sõna Ukraina kaitseks ning kritiseerinud Venemaa agressiooni ja režiimi. See on Venemaal kriminaalkorras karistatav ja seetõttu oli vajalik pikendada erandkorras nende tudengite elamislubasid ühe aasta võrra, et nad saaksid oma õpingud siin lõpetada," lisas siseminister.

Eesti Üliõpilaskondade Liit kutsus valitsusele saadetud pöördumises valitsust üles muutma juuli lõpus vastu võetud määrust Vene ja Valgevene tudengite Eestis õppimise piirangute kohta selliselt, et juba Eestis õppivad üliõpilased saaksid võimaluse oma õpingud siin lõpetada.