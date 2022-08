Juuli keskmine elektrihind lõi detsembrikuu rekordi

Soome keskmine börsihind oli 184,13 euroga juulis Eesti omast madalam. Läti ja Leedu hind oli, vastavalt 304,96 ja 305,36 euroga megavatt-tund, Eesti omast kõrgem. Seejuures Soomes hinnarekordit ei olnud, sest Soome detsembri hind oli pisut kõrgem, kuid Lätis ja Leedus tuli sarnaselt Eestiga ka hinnarekord.

Võrdluseks möödunud aasta juulis maksis Elekter Eesti hinnapiirkonnas 83,78 eurot megavatt-tund ja 2020. aastal koguni 30,1 eurot megavatt-tund.

Juuli alguses ütles Eesti Energia juht Hando Sutter, et suvel võivadki elektri hinnad üsna kõrgeks kujuneda, sest Narva jaamasid, mis on möödunud aasta novembrist olnud suures mahus tööl, tuleb suve madala tarbimise ajal ka remontida, et need oleksid talve tulekuks valmis.