Ratas lubas uut koalitsiooni aidata maksudebati algatamisega

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et toetab uue valitsuse mitmeid sotsiaalplaane, kuid ei saanud Kaja Kallase poolt hääletada Reformierakonna reeturliku käitumise tõttu. Samuti tõdes ta, et uue koalitsiooni plaanid eeldavad kärpeid või maksutõuse. Ratas ütles, et on kategooriliselt vastu tarbimismaksude tõusule ja lubas peagi esitada Keskerakonna maksureformi kava astmelise tulumaksusüsteemi sisseviimiseks.

Riigikogu 52 liiget andsid täna Reformierakonna juhile Kaja Kallasele mandaadi uue valitsuse moodustamiseks. Kuidas teie hääletasite?

Mina ei toetanud Kaja Kallasele volituste andmist. Ma arvan, et see reeturlik käitumine Reformierakonna poolt, kuidas koalitsioon lõppes, ei ole õige.

Ma tahan öelda, et selles uues koalitsioonis on päris palju õigeid sotsiaalmajanduslikke samme, mida ma kindlasti ka toetan. Aga me saame kõik aru, et sellessee koalitsioonileppesse, et see oleks jätkusuutlik, on sisse kirjutatud järgmiste [riigikogu] koosseisude jaoks maksutõusud. Seda tuleb ausalt välja öelda. Või tuleb teha väga suur kärpimine. Keskerakond kindlasti toetab neid sotsiaalseid samme, olgu see pikaajaline hooldus, laste- ja peretoetused, aga me ei toeta mitte mingil juhul tarbimismaksude tõusu ja me ei toeta mitte mingil juhul ka meeletuid kärpeid. Nii et see ongi see põhjus.

Aga Kaja Kallas ütles ju ka täna, et see valitsus ei plaani makse tõsta?

Tõsi on, see vahevalitsus või on öeldud ka Viljandi valitsus, et sellel pole järgneva seitsme kuu jooksul tõesti vaja makse tõsta. Selle ütles täna välja ka tulevane tervise- ja tööminister, et kate on olemas selleks aastaks. Aga need [uue koalitsiooni] otsused ei ole ühekordsed, need otsused on pikaajalise ja see tähendab, et ka katet on vaja leida pikaajaliselt.

Miks eelmine valitsus lagunes ajal, kui Eestis on mitmete kriiside tõttu olukord keeruline ja lisaks käib sõda Ukrainas? Ettekäändeks oli tüli peretoetuste tõusu pärast, aga praegune valitsus ikkagi tõstab neid.

Mulle tundub, et Reformierakonna puhul on võimalus viia oma tahet läbi ainult siis, kui see on väga suur tüli, väga suured vaidlused. Ma toon näiteks selle aasta alguse, kui mul oli soov teha universaaltoetusi kaugküttele, gaasile, elektrile kõigile inimestele, mis töötaksid keskklassile, mille eest Keskerakond väga tugevasti seisab, töötaksid ka väikeettevõtjatele. Ja ma mäletan, et siis olid jutud, kuidas Jüri Ratas ja Keskerakond esitab ultimaatumeid. Aga see oli ainus võimalus, et need universaalsed toetused tegelikult tuleksid.

Keskerakonnal kindlasti ei olnud sellist jõuõlga, mis oli täna Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja Isamaal, kus taas oli Reformierakond nurgas ja tal oli ainus võimalus klammerduda selleks seitsmeks kuuks vahevalitsuse juhina peaministri tooli külge läbi selle, et see koalitsioon sõlmida. Veelkord, need kulutused ja need sammud on ju palju-palju suuremad kui on laste- või peretoetused.

Olen nõus, et on tõsine olukord, on sõda Ukrainas, aga tõsine teema on ka Eesti inimeste toimetulek. Ka täna, selles suvisel päeval me teame seda, et kohe on käes kütteperiood ja et siin hakkama saada, on vaja toimekat valitsust.

Nii et see, et Reformierakonna ainuvõim lõppes, on mul küll hea meel.

Uus valitsus plaanib ka toetusi tõsta ja elektrihinda kontrolli all hoida. Kas Keskerakond toetab ka seda?

Kõik, mis on seotud meie inimeste toimetulekuga, siis loomulikult Keskerakond toetab seda. Meie ju algatasime 12. mail selle perehüvitiste teema, et tõsta teise lapse toetus saja euroni ja paljulapseliste perede toetust 700 euroni. Tõsi, see ambitsioon on nüüd natukene vähenenud, aga igal juhul on see väga suur muutus. Neid me toetame.

Aga minu väide on see, et me peame ütlema ka ausalt, tegelikult moodustatav koalitsioon peab ütlema ausalt, aga mida ta ei ütle, et see nõuab jätkusuutlikkuse huvides maksupoliitilisi muudatusi. Ja see on taas ideoloogiline debatt, kus Keskerakond ütleb välja selle, et tarbimismakse, mis löövad kõige tugevamalt keskklassi ja väiksema palgaga inimesi, nende tõstmist me kindlasti ei toeta ja see avab taas selle, mille Keskerakond on juba varasemalt välja öelnud, et me vajame enne järgmisi riigikogu valimisi maksudebatti.

Kas Keskerakond valmistab siis ette oma maksupoliitika muudatusettepanekud järgmise aasta riigikogu valimisteks, et neid valijatele tutvustada? Kui te ühest küljest toetate kulutuste tõstmist, toetuste kasvu, siis tuleb maksudebatt algatada ja maksusüsteem ümber vaadata, siis milliseid makse tõsta?

Jah, Keskerakond tuleb juba lähiajal moodustuvale koalitsioonile appi ja algatab astmelise tulumaksu, mis on väga euroopalik, mis on paljudes Põhjamaades ja kindlasti oleks tulnud ka Eesti ühiskonnas juba ammu ära teha. Nii et muidugi me tuleme oma heade mõtete ja värskete ideedega appi.

Tulles veel kord koalitsioonilepingu juurde. Kuidas te seda hindate, see on ainult kaheksa lehekülje pikkune?

Ma ei arva, et seda tuleb hinnata pikkuse järgi. See tuleb ellu viia ja seda me ju õige pea hakkame nägema, kas vahevalitsus suudab selle ellu viia, kas see aitab Eesti inimesi ja ettevõtjaid või mitte.

Lisaks inimeste toimetulekule on seal palju tähelepanu pööratud julgeolekule ja eestikeelsele haridusele. Kas nendele mõtetele saab vastu vaielda?

Julgeoleku puhul ma arvan, et Keskerakond on viimase viie-kuue aasta jooksul pannud kogu aeg rahastust ja investeeringuid juurde. See on olnud Keskerakonna jaoks väga oluline. Ja minu meelest on see ka Eesti poliitikas laiapindne – ma ei tea ühtegi erakonda, kes selle vastu seisaks. On nüansse, kus me võib-oleme soovinud olla ambitsioonikamad, näiteks keskmaa õhutõrje. Ma loodan väga, et see täna peaministri öeldu, et see lahendatakse koostöös Lätiga peab paika.

Eestikeelse hariduse osas oleme näidanud oma tegevusega juba kolm ja pool aastat tagasi, et meie soov on, et lapsed oskaksid eesti keelt. Mida me oleme selleks teinud? Täna räägitakse väga palju sellest projektist, kus viiakse eesti keele õpetajad vene lasteaedadesse, venekeelsetesse rühmadesse. Samuti on see startinud põhikooli esimeses klassis. See oli Keskerakonna algatus, see on reaalne sisu! Teine on kõrgharidus, kus peab tulema konkreetne sisu, kokkulepped ülikoolidega, kust kohast need eesti keele õpetajad võetakse, kuidas neid motiveeritakse. Seda sisu me täna ei tea.

Kindlasti me soovime nendes debattides aktiivselt osaleda ja pakkuda seda sisu välja, et Eestimaal õppivad lapsed, kes räägivad koduse keelena vene keelt, oskaksid vähemalt kooli lõpus eesti keelt C1 tasemel.

Nii et teie toetate, aga küsimus on õpetajates?

Selge on see ju et täna neid õpetajaid ei ole ja õpetaate leidmine on ainus võimalus, et lapsed õpiksid hea eesti keele selgeks. See ei tule ju ühe pealkirjaga, see on vaja sisuga täita. Ja ma loodan väga, et loodav valitsus hakkab seda sisuga täitma ja mitte ainult õpetajatega, vaid see on vaja täita ka finantsidega, et õpetajad tuleksid. Kui me mõtleme korraks Ida-Virumaa linnadele nagu Kohtla-Järve, Narva või Sillamäe, siis on ju vaja ka motiveerida, et õpetajad läheksid sinna, kui me ei leia neid Ida-Virumaalt. Nii, et 10-15 miljoni euroga neid küsimusi ära ei lahenda.

Keskerakond tegi ju ka ise Isamaale ettepaneku taastada varasem koalitsioon koos EKRE-ga. Miks ikkagi Helir-Valdor Seeder ei tahtnud Keskerakonna ja EKRE-ga uuesti koalitsiooni luua?

Mina ei ole Isamaa erakonna liige, mina ei oska sellele vastata. Ma arvan, et see oleks olnud töötav koalitsioon, lahendanud väga palju toimetulekuküsimusi, aga Isamaa otsus oli täna teine. Ja nagu ma ka varem ütlesin, et on selge, et see vahevalitsus on väga tugevasti Isamaa nägu. Täna isegi ütles üks ametikaaslane, et see on Helir-Valdor Seedri juhitav valitsus. Nii et tundub, et sellele valitsusele on juba mitu head nime pandud.

On teil Kaja Kallasele ka nõuandeid? Sest uues valitsuses on ka inimesi, kes varasemalt ei ole poliitikas nii kõrgel tasemel osalenud, rääkimata ministritööst. Millist nõu anda valitsusele, kus on täiesti ministeeriumi-kogemuseta inimesed?

Tuleb öelda seda, et Eesti ametnikkond on professionaalne ja saab iga päevaga järjest professionaalsemaks. Kui nüüd lähevad ministeeriumi ette ka inimesed, kes pole varem poliitikas olnud või poliitikas vähe olnud, siis kindlasti neid aidatakse ja toetatakse. Nii et ma ei näe siin küll väga suurt probleemi. See tähendab seda, et inimestel endal peab olema initsiatiivi, huvi kiiresti õppida, sest tõesti seitsme kuuga väga palju teha ei jõua. Me peame arvestama, et siia sisse jääb veel ka poolteist kuud suveaega, jõulude aeg. Ja 5. märtsil on valimised – me võime ka sealt julgelt kuu maha lahutada, kui kõigil erakondadel on peamine fookus XV riigikogu valimistel.

Kui need ministrid riigikogu ette tulevad, siis ega Keskerakonnalt neile hõlpu ei annaks?

Keskerakond on kindlasti juhtiv opositsioonijõud ja tegelikult me oleme jätkuvalt selles olukorras, kus me oleme olnud viimased 20-25 aastat, et järgmistel valimistel on Reformierakonnale taas ainus alternatiiv Keskerakond. Loomulikult – me oleme olnud opositsioonis, me esitame teravaid küsimusi, hoiame pilgu teravana ja lähtume sellest, mis on meie põhimõtted ja arusaamad, kuidas täna nendes kriisides toime tulla.

Ratas vastas ka küsimustele Keskerakonna esimehe valimiste kohta, kus tunnistas, et toetab talle konkurendi tekkimist, kuid samas kritiseeris Jaan Tootsi sõnavõtte, viidates tema lühikesele staažile parteis.