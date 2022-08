Euroopa Liit soovitab Soomel uued raudteed rajada Euroopa standardi järgi

Praegu on Soomes Tsaari-Venemaa ajast jäänud nö Vene rööpmelaius, mis erineb ülejäänud Euroopas kasutusel olevast 1435 millimeetri laiusega standardrööpmest. Soome transpordiministeerium ei ole nõus Euroopa Komisjoni ettepanekuga, vahendab Helsingin Sanomat .

Venemaa sõjaline kallaletung Ukrainale on näidanud logistikaprobleeme, mis on tekkinud erinevate rööpmelaiuste kasutamisest Poolas ja Ukrainas. Poola nagu ka suur enamus Euroopast kasutab standardrööpmelaiust, samas kui kunagi Tsaari-Venemaa osaks olnud Soome ja Ukraina kasutavad Venemaaga ühilduvat rööpmelaiust.

Euroopa Komisjon nõuab nüüd Soomelt, et riik ehitaks kõik uued raudteed Euroopa standardrööpmelaiuse alusel teatas Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium.

Euroopa rööpmelaius on 1435 millimeetrit ja Soome kasutab laiemat ehk 1524 millimeetrilist rööpmelaiust, mis on ühilduv Venemaal kasutatava 1520 millimeetrise raudteega. Soome transpordiministeeriumi sõnul on rööpmelaiuse muutmise nõue Euroopa Komisjoni poolt ebamõistlik.

"On täiesti selge, et Soome erilisi olusid peab arvestama ning Soomes praegu kasutusel olev rööpmelaius peab jääma kasutusele. Rööpmelaiuse muutmine ei oleks rahaliselt jätkusuutlik ega kasutuskõlbulik," teatas pressiteate vahendusel Soome transpordiminister Timo Harakka.

Ministeeriumi sõnul tahab Euroopa Komisjon üle-euroopalisse transpordivõrgustikku The Trans-European Transport Network (TEN-T) lisada ka Moldova ning Ukraina.

Euroopa Liidu ettepanek ühtlustada raudteede rööpmelaiust mõjutab peale Soome ka Balti riike ning Hispaaniat ja Portugali, kus kasutatakse Ibeeria rööpmelaiust.

Samas ei ole Euroopa Komisjon standardiseerimise ettepanekut teinud Iirimaale, mis samuti eristub ülejäänud Euroopast. Iiri saarel kasutatakse Euroopast erinevat rööpmelaiust, mis on kasutusel nii Iiri vabariigis kui ka Ühendkuningriigi osaks olevas Põhja-Iirimaal.