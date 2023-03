Hololei soovitab Soomel minna üle Euroopa rööpmelaiusele

Euroopa Liidu juhtiv transpordiametnik Henrik Hololei soovitas Soomel minna üle Euroopa rööpmelaiusele, teatas Yle. Euroopa Komisjon tahab võimalikult suure osakaalu reisiliiklusest viia üle raudteele. Mitmed raudtee-ettevõtted Euroopas on inimeste transpordiks asunud kasutusele võtma ka ööronge.

Henrik Hololei juhtis tähelepanu, et ainult viis protsenti piiriülest reisiliiklust toimub praegu rongiliikluse kaudu ning ainult 18 protsenti kaubavoogudest. Euroopa Komisjon tahab, et kümnendi lõpuks liiguks kolmandik kaubavoost ja reisijatest Euroopas mööda raudteerööpaid.

Kõik uued raudteerööpad Soomes peaks ehitatama Euroopa rööpmelaiuse järgi. Balti riikides ja Soomes on kasutusel nn vene rööpmelaius, mis Balti riikides on 1520 millimeetrit ja Soomes 1524 millimeetrit. Ühtne rööpmelaius, mida soovitab Euroopa Komisjon ja mis on kasutusel suures osas Euroopast, on 1435 millimeetrit.

Soome raudtee-ettevõtte Suomirata oy tegevjuhi Timo Kohtamäki sõnul saab uued raudteelõigud ehitada selliselt, et kolmanda rööpme abil saaks kasutada mõlemat rööpmelaiust korraga. See suurendaks teiste Euroopa raudtee-ettevõtete huvi tegutseda Soome raudteedel, kuna sel juhul ei peaks enda ronge Soome võrgu jaoks eraldi kohandama. Esimesed Euroopa rööpmelaiusega rongid võiksid Suomirata rööbastel sõita juba 2040ndatel.

Transpordiametniku Henrik Hololei arvates ei ole kogu Soome raudteevõrgu Euroopa rööpmelaiusele üle viimine mõistlik, kuid mõned konkreetsed raudteelõigus oleksid mõistlikud. Üks esimesi selliseid raudteeliine oleks Helsinki ja Tampere vahel ning sealt edasi Oulu poole. Timo Kohtamäki hinnangul oleks see lõik kõige loogilisem rööpmelaiuse lisamise alustamiseks, kuna see on kõige enam kasutatud. Sama lõiku saaks edasi kohandada Jyväskylä ja Vaasa suunas.

Henrik Hololei rõhutas lisaks, et tulenevalt Venemaa sõjalisest kallaletungist Ukrainale tagab Euroopa rööpmelaiusele üleminek nii Rootsile kui Soomele täiendava ülemineku. Mõlemad riigid on esitanud taotluse liituda NATO kaitsealliansiga. Eraldiseisvalt on elektrifitseerimisel Keminmaa ja Tornio vahel paiknev raudteelõik, mis aitaks parandada raudteeühendust Rootsiga, mille piires asub Soome Tornio. Hololei tõi lisaks esile, et pikas plaanis tahab ka Venemaa rünnaku alla langenud Ukraina enda rööpmelaiuse Euroopa standardile üle viia.

Soomes raudteevõrk on pea 6000 kilomeetrit pikk ning Euroopa rööpmelaiusele üleminek võib miljardeid eurosid maksma minna, kuna peale raudteerööpmete tuleks uuendada ka mitmed raudtee toimimiseks vajalikud tehnilised süsteemid. Eesti Raudtee on varem hinnanud, et Eesti raudteesüsteemi ümberehitamise Euroopa rööpmelaiusele läheks maksma ligikaudu 8,7 miljardit euro.

Henrik Hololeiga on seotud Katari lendude huvide konflikti skandaal

Euroopa Komisjoni eestlasest liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei on sattunud kriitikatulva alla, sest lendas mitmel korral Katari vahet äriklassis sealse valitsuse kulu ja kirjadega. Mitmed tema kolleegid nõuavad allikate sõnul tema ametist lahkumist ning Euroopa Komisjon on asunud tema reise huvide konflikti tuvastamiseks uurima. Hololei skandaali tõttu muutis Euroopa Komisjon end sisereegleid, et edaspidi huvide konflikte leevendada.

Henrik Hololei ei ole Katari skandaaliga seoses soovinud ERR-i uudistetoimetusele kommentaare anda.