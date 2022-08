Narvas kardetakse tanki teisaldamisega kaasneda võivaid rahutusi

Narva tankimonumendi juures on päeval inimesi vähe. Mööduvatest autodest väljutakse pildistamiseks ja lillede panekuks. Korda peavad vabatahtlikud, kelle ülesandeks pole niivõrd tanki füüsiline kaitsmine, kui provokatsioonide vältimine.

"Iga mälestusmärgi mahavõtmiseks piisab vaid ühest vahejuhtumist ja kohe viiakse mälestusmärk minema. Seda peavad inimesed mõistma," ütles kohalik elanik Vjatšeslav.

Valitsuse tanki teisaldamise lubadust ei mõisteta.

"See on meie ajalugu, miks sellega võitlema peab? Meil on lisaks Nõukogude mälestusmärkidele ka Saksa sõdurite kalmistu ja provokaatorid juba ässitavad, et seda lõhkuma hakataks. Sealpool seisab eestlaste rist. See kõik on ajalugu. Pole vaja seda teha," sõnas Vjatšeslav.

Narva volikogus käib pingeline arutelu, kuidas teha nii, et avalikust ruumist eemaldatavad punamonumendid Narva jääksid.

"Me ei tohi lubada, et need mälestusmärgid keegi teine endale võtab. Lihtsalt nad ei tähenda temale mitte midagi, aga meie jaoks nad tähendavad palju," rääkis volikogu fraktsiooni Narva Heaks esimees Aleksei Jevgrafov.

Kõige rohkem aga kardetakse Narvas vägivalda, mis mälestusmärkide teisaldamisega puhkeda võib.

"Ma ei taha seda. Ma ei taha neid kokkupõrkeid politseiga, ma ei taha, et inimesed oleksid närvis. Narvakad väga armastavad Eestit, aga Eesti peab näitama nendele ka, et tema austab neid," ütles Jevgrafov.

Politsei praegu tanki juures toimuvasse ei sekku, sest inimesed avalikku korda ei riku. Edasine sõltub valitsuse otsusest.

"Kui see otsus peaks sündima, siis meie ülesanne on tagada avalik kord, jälgida, et inimesed käituksid seadusekuulekalt ja kui on vaja selleks rohkem ressurssi, siis seda me kaasame," sõnas politsei ida prefekt Tarvo Kruup.

Narvas ja lähiümbruses on kümmekond Teise maailmasõja mälestusmärki, mille juurde inimesed igal aastal lilli toovad.