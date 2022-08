Elektri hind on esmaspäeval rekordiliselt kõrge

Esmaspäeval on päeva keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 501 eurot megavatt-tunni kohta. Tipptunnil tõuseb hind 861 euroni.

Eesti hinnapiirkonnas on esmaspäeval päeva keskmine hind 500,61 eurot megavatt-tunni kohta, mis on seni kõrgeim päeva keskmine elektri börsihind Eestis.

Kõige kallim on elekter õhtul kella seitsme ja kaheksa vahel, kui megavatt-tund elektrit maksab 861 eurot.

Ka keskpäevast kuni kella kolmeni pärastlõunal on elekter väga kallis, jäädes 750 ja 800 euro vahele.

Odavaim on elekter öötundidel: kella ühest kuni kuueni ei tõuse hind üle 200 euro, jäädes 157 ja 191 euro vahele.

Ka Soomes on elekter esmaspäeval kallis, päeva keskmine hind on 481 eurot megavatt-tunni kohta. Lätis ja Leedus on päeva keskmine 516 eurot megavatt-tunni kohta.

Juulis, mil kuu keskmine elektrihind oli Eestis ajaloo kõrgeim, 233 eurot, oli kõige kõrgem päeva keskmine 378 eurot megavatt-tunnist. Augusti kõrgeim päeva keskmine oli seni 1. augustil, 394 eurot.