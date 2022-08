Reinsalu: ka Putin peab genotsiidi eest kandma juriidilist vastutust

Reinsalu, kes kohtus visiidil Ukrainasse riigi presidendi, peaministri ja välisministriga, sõnul lepiti kokku, et Eesti aitab Ukrainal jõuda rahvusvahelise kokkuleppeni, et Venemaa poliitiline ja sõjaline juhtkond ei kanna agressiooni organiseerimise eest ainult sõjalist, vaid ka juriidilist vastutust.

"See tähendab suurt koostööd riikide, avaliku arvamuse ja juristide ja otsustajate tasemel; see eeldab rahvusvaheliste kokkulepeteni jõudmist. Teatud lepinguprojektid on Ukrainal ette valmistatud. /.../ Meie hakkame seda toetama," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul on teine küsimus see, kas kõrgeim juhtkond, näiteks Putin, saadakse Venemaalt ka kuidagi kätte.

"Aga selge on, et riigipea diplomaatiline puutumatus ei kehti genotsiidi läbiviijatele. Inimkond vajab uut Nürnbergi," ütles ta.

Reinsalu sõnul on vaja selgeks teha riikidele, kes soovivad võimalikult ruttu naasta tavapäraste suhete juurde Venemaa ja Putiniga, et tegu pole tavapärase olukorraga, kus suhted saaks kiiresti normaliseerida.

"Tegemist on genotsiidiga ja suhtlemine tavapärasel kõrgel tasemel genotsiidi läbiviivate poliitikutega ei saa olla uus normaalsus. Seepärast on vaja juriidilise vastutuse kontseptsiooni, see peab raamistama meie suhteid või suhete puudumist Venemaaga," lausus ta.

Reinsalu märkis, et kuivõrd Eesti jaoks on julgeoleku mõttes "elu ja surma küsimusega, tuleb riikide veenmiseks teha kõvasti tööd.