USA senat toetas Valge Maja kliima- ja tervishoiueelnõu

Senat võttis eelnõu vastu asepresident Kamala Harrise poolthäälega. Eelnõu sai 51 poolthäält, vastu hääletas 50 senaatorit. Eelnõu hõlmab 370 miljardi dollari investeerimist energiajulgeoleku ja kliimamuutuste programmidesse. Samuti eraldatakse 80 miljardit dollarit, et muuta ravimite hinnad tarbijatele odavamaks, teatas The Wall Stree Journal.

Eelnõu võeti vastu lihthäälteenamusega, vabariiklased eelnõu ei toetanud. Eelnõu raames tõstetakse suurfirmade maksukoormust ja vähendatakse defitsiiti 300 miljardi dollari võrra. Seetõttu toetas eelnõu ka demokraadist senaator Joe Manchin.

"See on olnud pikk ja raske teekond, kuid lõpuks jõudsime kohale," ütles senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Vabariiklased väidavad, et kliimapakett ei aita leevendada hinnatõusu ja kahjustab riigi majandust.

"See seaduseelnõu tähendab rohkem makse, kõrgemaid hindu, just siis, kui riigis on kiire inflatsioon ja majanduslangus," ütles vabariiklasest senaator John Barrasso.

Biden kiitis eelnõu vastuvõtmist ja lubas, et ei tõsteta makse majapidamistele, mis teenivad alla 400 000 dollari aastas. "See nõudis palju kompromisse. Oluliste asjade tegemisel tuleb seda peaaegu alati teha," ütles Biden.