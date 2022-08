HS: mõned toidukaubad on Eestis nüüd kallimad kui Soomes

Ajaleht Helsingin Sanomat võrdles toiduhindu Eestis ja Soomes ning leidis, et mõned toidukaubad on Eestis juba kallimad.

HS võrdles toidukaupade hindu Soome ja Eesti jaekettide veebipoodides. Leht leidis, et mõned tooted on Eestis nüüd juba kallimad.

HS kaasas hinnavõrdlusse tavalised, tihti tarbitavad toiduained. Näiteks kala hind on Eestis tõusnud kiiremini kui Soomes. Värske kala hind on Eestis tõusnud viimase aasta jooksul umbes 77 protsenti. Soomes oli kala hind 47 protsenti kallim kui aasta tagasi.

Juustu kilohind oli Eestis üldiselt kallim kui Soomes. Piim oli Eestis veidi kallim kui Soomes. Soomes müüvad poed piima ka oma kaubamärkide all.

Mõlemas riigis on kiiresti tõusnud kartuli hind. Soomes kallines kartul aastaga 137 protsenti, Eestis umbes 125 protsenti. Kartuli hind on sordi ja pakendamise viisi tõttu aga tihti väga erinev.

Kahekilone kartulikott maksis Eestis üle kahe ja poole euro, Soome kauplustes jäi hind alla kahe euro. Lahtiselt müüdav varajane kartul oli Selveris aga odav, selle kilohind oli 0,49 eurot. Sea- ja veiseliha maksavad Eestis ja Soomes umbes sama palju.

Eesti Panga prognoosimeeskonna juhi Rasmus Kattai sõnul on toidu kõrge hind tingitud sellest, et Eesti impordib palju toiduaineid. Kattai sõnul maksavad importkaubad nagu banaanid Eestis sama palju kui Soomes. Samuti on Eesti siseturg väike, tootjad peavad küsima kõrgemat hinda, et nende äritegevus oleks kasumlik.

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 22,8 protsenti. Eurostati järgi on Eestis aastainflatsioon euroala kõrgeimal tasemel. Soomes oli inflatsioon 7,9 protsenti. Eestlaste sissetulek on aga tunduvalt väiksem kui soomlaste sissetulek.