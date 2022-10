Inimesed eelistavad toidupoes üha enam sooduspakkumisi

Euroopa kõrgeima inflatsiooniga riigis on hinnatõus paratamatu igas toidupoes. Praegu ütlevad poeketid kui ühest suust, et klient otsib taga odavamat toodet ning on valmis selleks ka mitut poodi külastama.

"Otsitakse kindlasti kollast hinnasilti ehk vaadatakse kampaaniahinnaga toote poole ja pigem tarbitakse seda. Samuti hästi läheb toodetel, mis on kategooria soodsamad ehk inimesed on valmis vahetama oma harjutud brändi selle vastu, mis on soodsam," selgitas Rimi Eesti ostujuht Talis Raak.

"Tendents on see, et inimesed teevad kõrgema hinnasurve taustal valikuid suurema arvu erinevate ostukohtade vahel. Ehk et tegelikult leibkonna nädala ostukorv sünnib läbi mitme poeketi kaupluse külastamise," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Just nii poodlevad mitmed kliendid veidi enam kui pool aastat tagasi uksed avanud Lidli kauplustes.

"Tervet ostukorvi ei osta, teatud asjad. Lilled on odavamad," ütles Milli Lidli kohta.

"Ostan üksikuid kaupu. Kuna olen pensionär, siis valin, kus on odavam," rääkis Emma.

Lidl ahvatleb oma kliente just alternatiivsete toodetega, kohalikku kaupa on vähe.

"Meil on sortimendis umbes 2500 toodet. See näitab seda, et ühte tootekategooriat meil väga palju ei ole, ongi põhimõtteliselt üks-kaks piima, samamoodi on liha ja muude toodetega," selgitas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Rimi Eesti ostujuhi sõnul tähendab iga uue kaupluse avamine varem tegutsevatele mõningast käibelangust.

"Negatiivset mõju see on kindlasti avaldanud. Rohkem kauplusi on neid, kus on negatiivne mõju olnud. Vähem kindlasti neid, kus on positiivne," ütles Raak.

Lidli turuletuleku mõju on jäänud oodatust väiksemaks ka Selveris.

"Negatiivne mõju on ikkagi selline, kus kauplus ei suuda eelmise aasta tulemust korrata. Nii me võime hetkel Pärnus ja ühes Tallinna kaupluses näha," ütles Anderson.

Nendes poodides jäi käive eelmise aastaga võrreldes paari protsendi võrra väiksemaks.