65 protsenti venelastest oleks nõus sõlmima Ukrainaga rahulepingu

Üle poole venelastest Venemaal usub, et sõda Ukrainaga on veninud ja kolmandiku hinnangul kestab vaenutegevus kauem kui aasta, selgus Kommersanti sõnul Vene sotsioloogiateenistuse küsitlusuuringust.

Üle 60 protsendi küsitletud venemaalastest toetaks uut rünnakut Kiievi vastu, kuid samas oleks 65 protsenti vastanutest nõus ka sellega kui Venemaa president Vladimir Putin "sõjalise erioperatsiooni" Ukraina vastu lõpetaks ning sõlmiks Ukrainaga rahulepingu.

Kommersandiga suhelnud Vene politoloogi Aleksei Makarkini sõnul näitab see vastuolu, et Vene ühiskond ei soovi mõelda suurte poliitiliste probleemide peale. Eksperdi sõnul on Vene ühiskonnas juurdunud hoiak, et võim teab paremini ja keskmine inimene ei ole ei päevapoliitikaga kursis ega soovigi olla. Politoloogi sõnul on inimesed võtnud omaks mentaliteedi, et las võimud räägivad televisiooni kaudu kuidas õigesti peaks käituma.

Küsitlusuuring viidi läbi telefoni teel vahemikus 28. - 31. juuli ja selles osales 1609 vastajat kaheksast Vene föderaalpiirkonnast. Uuringu autorid hoiatavad, et selle tulemused mitme Ukrainaga seotud küsimuse kohta ei pruugi tegeliku olukorraga kokku langeda, kuna venelased kardavad sellel teemal rääkida ning sellealastele küsimustele keeldutakse keskmisest rohkem vastamast mistõttu ei saa tulemuste täpsuses lõpuni kindel olla.

Ligikaudu 59 protsenti vastanutest nõustus hinnanguga, et Venemaa "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas on veninud. Vastupidisel arvamusel oli 28 protsenti vastanutest ning 13 protsenti vastanutest pidas sellele küsimusele vastamist raskeks või keeldus vastamast.

41 protsenti küsitlusele vastanutest tunnistas, et on "sõjalise erioperatsiooni" kulgemise kohta käivate uudiste osas väsinud, kuid samas enamus (56 protsenti) selliselt meediakajastust veel ei tunneta.

Pea kolmandiku (30 protsenti) vastanute hinnangul kestab "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas üle aasta ning pea viiendik (18 protsenti) usub vaenutegevuse lõppu aasta jooksul. Viiendiku (20 protsenti) hinnangul jõuab sõda Ukrainaga lõpule kuue kuu jooksul ning vaid 13 protsenti usub, et sõjategevus Venemaa ja Ukraina vahel lõppeb ühe kuni kolme kuu jooksul.

Suure enamuse (62 protsendi) hinnangul on Venemaa "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas kindlasti või pigem edukas. 19 protsenti arvab, et sõjategevus Ukraina vastu läheb kehvalt ning sama paljude sõnul oli küsimusele raske vastata.

Pea kaks kolmandikku küsitlusele vastanud meestest (62 protsenti) ei ole valmis isiklikult Ukrainasse rindele minema, mis on kuue protsendipunkti kõrgem tulemus kui samasugusele küsimusele vastanute seas maikuus. Ainult 12 protsenti vastanutest oleks valmis Venemaa sõjategevust Ukrainas isiklikult rahaliselt toetama ning tervelt 67 protsenti ei soovi seda teha.

Ukraina ajalehe Ukrainska Pravda sõnul ei toetanud juulis 84 protsenti ukrainlastest Ukraina territooriumi osade loovutamist Venemaale. Ainult 10 protsenti vastanutest nõustus loobuma Ukraina riigi territooriumi osadest, et sõlmida Venemaaga rahuleping.