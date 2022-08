Soome võib elektrihinna tõusu leevendada käibemaksu langetamisega

"Elektri käibemaks on praegu 24 protsenti. Langetame selle 14 protsendile või 10 protsendile. See töötaks kõige kiiremini ja mõjutaks otseselt tarbijaid arvete maksmisel," ütles Lintilä.

Lintilä sõnul on valitsus arutanud ka elektrihinnale ülempiiri seadmist. Tema sõnul oleks seda keeruline kehtestada ja ohustaks riigi varustuskindlust. "Me impordime elektrit välismaalt, enamasti Rootsist ja Norrast. Kui kehtestame hinnalae, siis ei too keegi siia elektrit, kui nende elektri hind on üle selle taseme," ütles Lintilä.

Lintilä sõnul tuleb kiiresti leida lahendus elektrihinna tõusule. "Meie lahendused peaksid hakkama kehtima novembri paiku," ütles Lintilä.

"Töötame selle nimel, et talvel oleks igas kodus soe ja tuled põleksid. See oleks äärmuslik olukord, kui peaksime elektrit piirama. Praegu me seda olukorda veel ei näe," lisas Lintilä.

Lintilä loodab, et Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor hakkab täisvõimsusel tööle detsembris.

"Kui Olkiluoto kolmas reaktor ei alusta täisvõimusel tootmist enne talve, seisavad meie ees tõeliselt suured väljakutsed ja elektri hind tõuseb veelgi. Kolmas reaktor hakkab tootma umbes 14 protsenti meie elektrist, seega on see väga oluline," ütles Lintilä.