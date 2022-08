Ukraina kindral: järgmiseks kevadeks võidame sõja

Ukraina kindralmajor Dmõtro Martšenko andis kolmapäeval intervjuu Ukraina uudisteportaalile RBK Ukraina (РБК-Україна), mille käigus käsitles Hersoni oblasti ja teiste Ukraina piirkondade vabastamist ning välistas kompromissi Venemaaga peale Irpini ja Butša sõjakuritegude väljatulekut.

Martšenko vastutas kuni aprillini Mõkolajivi oblasti kaitse eest. Vene väed püüdsid tollal edutult vallutada oblastikeskust.

Martšenko sõnul ei ole sõjaline olukord lõunarindel nii raske kui väljapoole võib paista, kuna Ukraina väed on edukalt hävitanud mitmeid Vene laskemoonaladusid.

Martšenko ei öelnud millal Hersoni oblast vabastatakse, kuna tegemist on sõjalise saladusega, kuid kinnitas, et Hersoni oblasti elanikud ei pea enam kaua Vene vägede okupatsiooni all elama.

Kindral kinnitas, et peale Hersoni vabastatakse sõjaliselt ka Luhanski ja Donetski oblastid ning Krimmi poolsaar.

Martšenko hinnangul on Ukrainale lääneriikide poolt antud sõjaline abi tulnud väikeste koguste kaupa, mis muudab Ukraina vastupealetungi tegemise keeruliseks. Samas hindab sõjaväelane, et kui kõik lubatud sõjaline abi on kohale jõudnud, siis on Ukraina vasturünnakud okupeeritud alade tagasivallutamiseks kiired.

Martšenko sõnul ei ole peale Irpini ja Butša tapatalguid enam võimalik rääkida kompromissist Venemaaga. Territooriumist loobumine või järeleandmiste tegemine nihutaks probleemi kindrali sõnul järgmisele põlvkonnale ning kõik Ukraina inimesed ja riigi relvajõud saavad tema sõnul sellest aru. Kompromiss tähendaks uut sõda kuue või kaheksa aasta pärast, mistõttu tuleb järgmine sõja vältimiseks vabastada praegu kogu Ukraina territoorium.

Intervjuu lõpus hindab kindral Martšenko, et kui kõik lubatud relvaabi jõuab Ukrainasse kohale, siis saab riik tähistada võitu sõjas järgmine kevad.