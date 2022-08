Ratas Narva keskfraktsioonile: tank ei sobi avalikku ruumi

"Olen jätkuvalt seisukohal, et tank kui sõjarelv ei sobi avalikku ruumi ega ole sobilik mälestusmärk," ütles Ratas ERR-ile.

"Valitsusel tuleb koostöös Narva linnavõimuga tank teisaldada ning leida sellele sobiv asukoht. Oma sellekohase seisukoha olen esitanud nii avalikult kui ka Narva linnavolikogu keskfraktsiooni juhile," sõnas Ratas.

Esmaspäeval loobus Narva linnavolikogu üksmeele puudumise tõttu tankimonumendi teisaldamise otsuse tegemisest. Opositsiooni kuuluvad Keskerakonna fraktsioon ja fraktsioon Narva Heaks tegid tund enne volikogu istungit muudatusettepanekud, mille tulemusena jääks tank omale kohale, see kaetaks kinni ning linnavalitsusele pandaks ülesanne sellega ise edasi tegeleda.

Keskerakonna esindaja Mihhail Stalnuhhin ütles Delfile, et nemad pole andnud nõusolekut Narva tank omalt kohalt ära viia. "Seda, et kõik on nõus ära viima, ei ole. Te olete langenud propaganda ohvriks," ütles ta. "Oli täheldatud nõusolekut arutada võimalikust konfliktist väljaminekut. Sellest, et kõik on nõus, ei olnud ühtegi sõna."

Eesti 200 Narva osakonna juht Denis Larchenko teatas, et Keskerakond ja fraktsiooni Narva heaks Aleksei Jevgrafov vedasid narvakaid alt.

"Keskerakonna ja Aleksei Jevgrafovi meeskonna otsus kaks tundi enne Narva volikogu istungit tulla lagedale nõudmisega tank oma kohale jätta, on vastutustundetu ja küüniline. Nädal tagasi allkirjastasid mõlemad pöördumise peaministri poole, kus oli selge kokkulepe, et Narva teeb ise otsuse tanki teisaldamise osas. Meil oli kokkulepe koalitsioonis ja meil oli kokkulepe opositsiooniga. See oli erakordne Narva jaoks saavutada fraktsioonide-ülene kokkulepe sellises olulises väärtusküsimuses," lausus Larchenko.

Larchenko sõnul tegi Keskerakond esmaspäeval suure ajaloolise vea. "Neil oli võimalus näidata, et nad soovivad vastutada Narva enda otsuste eest, aga nad osutusid argpüksideks ja asusid lugema oma poliitilisi hääli. Neil oli võimalus näidata, et nad on muutunud ja mõistavad, milline on olukord pärast 24. veebruari. Kuid nad ei ole muutunud, nad ei ole lõpuni aru saanud Ukrainas toimuvast sõjast ja nad kisuvad sellesse mülkasse endaga kaasa ka Narva. Mitte Narva ja Eesti tulevik, vaid Mihhail Stalnuhhini hääled eelseisvatel riigikogu valimistel osutusid kõige olulisemaks otsuse tegemisel," kommenteeris Larchenko.