Tallinnas tegutses kaheksa kuud ebaseaduslik parkla

Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko ütles, et Tallinna linnaosavalitsuse töötajad avastasid eelmisel detsembril, et Lasnamäele Ümera tänav 30 kinnistuga piirnevale alale on omavoliliselt rajatud aiaga piiratud ja freespurukattega parkla. Parkimisteenust on seal osutanud osaühing Doneport Eesti ning parklale on rajatud ka juurdepääsuteed. Varem kasvasid parkla asemel muru ja põõsad.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet saatis 12. detsembril Doneport Eesti juhatuse liikmele Vladimir Rajevskile kirja, kus juhtis tähelepanu, et Tallinn linn ei ole andnud kellelegi selle maa kasutamise õigust. Seetõttu on linna hinnangul Doneport Eesti tegevus linnamaal õigusevastane ning osaühing on kohustatud kinnisasja ebaseadusliku valduse viivitamatult lõpetama.

Osaühingu Doneport Eesti juhatuse liige Vladimir Rajevski ütles ERR-ile, et on nõus teemat kommenteerima alles siis, kui vaidlus linnaga on lahenenud.

Kuna osaühing esimesele kirjale ei reageerinud, saatis keskkonna- ja kommunaalamet hiljem veel kolm kirja, selgitas linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

"Me oleme pika aja vältel püüdnud parkla valdajaga saavutada kompromissi, mille alusel ta oleks viivitamatult territooriumi vabastanud ja jätnud enda järel korrastatud ala, mida saaks linnaosa elanikud kasutada. Kokkuleppe oleme justkui saavutanud, kuid selle asemel, et välja kolida, tegi parklaomanik juunis parkla hoopis suuremaks. Linn andis talle seejärel viimase tähtaja ehk siis augusti keskpaigani, mil territoorium peab olema vabastatud või siis linn pöördub kohtusse," lausus ta.

Jurtšenko ütles, et juhul kui osaühing täidab kõik keskkonna- ja kommunaalameti nõudmised, ei pöördu amet kohtusse. Keskkonna- ja kommunaalamet märgib kirjas Duneport Eestile, et eeldusel, et osaühing kinnistu valduse vabastab ning eemaldab kinnisasjalt ka piirdeaia ja tõkkepuud, nõuab amet ettevõttelt kinnistu omavolilise kasutamise eest 8440 eurot hüvitist.

Jurtšenko ütles, et teisipäeval, mil linnaosatöötajad parkla juures käisid, oli parkla ümber asunud aed ära võetud ning ka freespurukatet oli hakatud kokku koguma. Teisipäeval ei olnud parklas linnaosavanema sõnul ka autosid. Selles, et parkla on lõplikult oma tegevuse lõpetanud, ei saa linnaosavanema sõnul aga täiesti kindel olla.

"Jah, see võttis natuke rohkem aega, kui meie ise seda sooviks, aga inimesele on praegu määratud tõepoolest ka trahvid ja loodetavasti me saame kiiremas korras ala endale. Siis saab sellega juba edasi tegutseda," märkis Jurtšenko.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti teeregistri osakonna peaspetsialist Ülle Schönberg ütles ERRile, et tänaseks on linnamaa õigusvastane kasutus lõppenud ning piirdeaed ja tõkkepuud on kinnistult eemaldatud.

"Tulenevalt asjaolust, et Doneport Eesti OÜ on kõnealusel kinnistul rajanud freespurukattega parkla, mida on Lasnamäe linnaosavalitsuse hinnangul võimalik kasutada avaliku tasuta parklana, ei nõudnud amet kinnistu valduse vabastamisel freespurukatte eemaldamist. Edaspidi jääb freespurukattega parkla linna omandisse ja avalikku kasutusse," teatas Schönberg.

Jurtšenko sõnul sõltub palju sellest, millises seisus osaühing maa tagastab. Alles seejärel hakkab Tallinna linn vaatama, mida maa-alaga edasi teha.

"Kui on kõik hästi, siis ilmselt sügisel saame luua sinna ajutise, seadusliku ja turvalise parkla, mil on ka seaduslik ja turvaline teedega ligipääs. Jällegi pean ma aga rõhutama, et ajutisest parklat, kuna see on Peterburi tee rekonstrueerimise projekti sees olev ala. Siis kui peaksid algama Peterburi tee rekonstrueerimise tööd, siis on sinna planeeritud kergliiklustööd ja strateegiline roheala, mis hakkab kaitsma elanikke Peterburi teest tulevast mürast ja tolmust," selgitas Jurtšenko.

Seega ei jääks sinna ka seaduslik parkla igaveseks.