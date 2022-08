Leitsak võtab tuure üles

Leitsak jätkub. Kolmapäeval sai Eesti lääneserv ka veidi vihma, aga sajuste madalrõhkkondade põhitegevusväli on Lääne- ja Kesk-Euroopas. Neid on seal kobaras mitu ja neljapäeval on Atlandilt veel lisa ka tulemas.

Läänemere ümbrus jääb aga neljapäeval ikka Venemaa võimsa kõrgrõhuala serva. Täna vihmahooge toonud madalrõhuvöönd on väeti ja jääb neljapäevaks veel nirumaks ega jaksa edasi itta tulla. Tõmbub homseks Soome kohale, tõmbab kaasa ka tihedad vihmapilved. Nõnda võib meil napist niiskusest vaid üksik pilv sajuküpseks saada. Enam on läbi pilvevine päikest näha.

Kagust-lõunast pumpab ikka sooja juurde. Termomeetrinäidud kerkivad kraad-kaks üle 30 piiri. Reedel on kõrgrõhkkonnal väge enam. Pilvi on vähe. Selge ööga jahtub õhk vaid veidi alla 20 piiri, päev tuleb 30 kraadise leitsakuga.

Ööl vastu neljapäeva sajab Eesti lääne- ja põhjaosas kohati hoovihma ja on äikest. Kaugemal sisemaal on taevas selgem ja ilm sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 14..19, rannikul kuni 22 kraadini.

Neljapäeva hommik on õhukese kõrge pilvevinega ja sajuta. Vaid Hiiumaale võib üksik pilverünk vihma rabistada. Lõuna- ja kagutuul on nõrk. Sooja on 21..23 kraadi.

Neljapäeva päeval kumab päike läbi õhukese pilvevine ja on vaid üksikuid paksemaid rünki, mis äikesevihmahoo anda võivad. Tuul on ikka nõrk. Õhutemperatuur 28..32 kraadini, kitsastel rannikuribadel jääb 25 piirimaile.

Õhtul on nii selget taevast kui pilvevinet, aga saju võimalus on õige väike. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Sooja on 23..27 kraadi.

Reede saab kuumalaine harjaks. Laupäev ka veel värskust ei too. Kuna ka ööd jahutust anda ei suuda, siis pikaks veniv leitsak on eakate, väikelaste ja ka lemmikloomade jaoks organismile liialt koormav. Tuleb kõrvetava päikese eest varju leida, jahe jook ja jäätis käepärast hoida.

Pühapäev toob enam äikesevihmahooge ja nende all on temperatuur 25 kraadi ringis. Esmaspäeval tungib tõenäoliselt lääne poolt värskus sisse.