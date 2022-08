CO2 kvoodi hind on kõigi aegade kõrgeim

Augusti alguses maksis CO2 tonn ETS-is veel 76 eurot. 2021. aasta alguses maksis heitmekvoot suurusjärgus 30 eurot tonn.

97 euro lähedal käis kvoodi hind ka tänavu veebruaris.

Poola nõudis mullu ETS-i reformimist, ähvardades sellest väljaastumisega, kuna leiab, et kiire hindade mitmekordistumise taga on spekulandid, mitte energiatootjad ja tööstustarbijad, kes on kohustatud sealt kvooti ostma.

Eelmise valitsuse majandusminister Taavi Aas oli seisukohal, et ETS-ist lahkumine ei ole Euroopa Liitu jäädes võimalik, küll aga on vajalik selle süsteemi reform. Ta ei leidnud selles küsimuses Euroopa Liidus ja ka valitsuses laiemat toetust.