Poola tahab süsinikuheite kauplemisskeemi peatamist

Poola valitsus ei toeta elektriettevõtete erimaksustamist ning soovib Euroopa Liidu süsinikemissioonide kauplemismehhanismi (ETS) peatamist, ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki intervjuus Financial Timesile.

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul ei peaks Euroopa Liit võtma prioriteediks elektritootjate energiakriisi ajal saadud kõrgete kasumite erimaksustamist.

Morawiecki hinnangul tuleks hoopis ajutiselt peatada süsiniku heitmekvoodi kauplemismehhanism (ETS) ehk CO2 kvoot. Poola peaministri sõnul oleks see signaal Putinile, et Euroopa suudab vajadusel kiirelt reageerida.

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud elektritootjate erimaksustamine võtaks aga rohkem aega, kuna peale maksu kogumist tuleks teenitud tulu ka ümber jagada.

Morawiecki sõnul ei ole nad erimaksu vastu, kuid tema sõnul peaks kaaluma ka teisi meetmeid. Peaminister hindas, et ETS võiks olla peatatud aastaks või kaheks. Morawiecki hinnangul oleks variant heitmekvoodi tasu langetamine olulisel määral.

Poola peaministri avaldus eelneb reedel toimuvale Euroopa Liidu erakorralisele energeetikakohtumisele, kus püütakse kokku leppida üle-euroopaline lähenemine energiakriisile.

Morawiecki sõnul peaks maksupoliitika jääma jätkuvalt liikmesriikide pärusmaaks ning ka selle nurga alt on ta skeptiline Euroopa Komisjoni erimaksu ettepaneku suhtes.

Peaminister lisas, et komisjon on endale haaranud volitusi, mida ei ole Euroopa Liidu aluslepingutes kirja pandud. Seetõttu Morawiecki sõnul on Poola sellise täiendava kompetentsi Euroopa Komisjonile andmise osas skeptiline.

Morawieck rõhutas ka, et kuigi Euroopa Liidu elektriturud võiksid olla rohkem ühendatud, siis ei peaks Euroopa Liidu reageering energiakriisile eirama olulisi erinevusi liikmesriikide elektri tootmise viisides. Seetõttu on Poola peaminister skeptiline ühtse energiapoliitika väljatöötamise suhtes.