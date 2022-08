Eesti 200 lahkus Narva võimuliidust

Erakond Eesti 200 teatas, et lahkub Narva juhtivast koalitsioonist, sest juhtimiskultuuri ja väärtuste erinevus Katri Raiki nimekirja esindajatega osutusid ületamatuteks. See võib tähendada Narva praeguse võimuliidu lõppu.

​Eesti 200 Narva piirkonna juhi Denis Larchenko sõnul oli koalitsiooni lagunemine selge, kui koalitsioonipartner ei suutnud tagada oma hääli ja toetust Narva tanki teisaldamise otsusele.

"Seejärel nõudsime, et nad esitaksid meile plaani, kuidas nad väldivad vastutusest kõrvalehiilimist ning poliitilist argust ja nõudsime volikogu esimehe väljavahetamist. Tänane volikogu esimehe teade, et mingit vastutust ei soovita võtta ja süüdi on vaid riik, on viimane piisk meie karikas, mis kinnitab, et selles koalitsioonis me edasi minna ei saa, sest see seisab mineviku varjude eest ja ei tööta Narva jaoks vajalike muutuste nimel. Sellele ei ole ka Eesti 200 valijad andnud oma mandaati," rõhutas Larchenko.

Tema sõnul Narva linnavalitsuse koosseisus muudatusi päevakorras pole. "Linnavalitsuse istungit pole toimunud. Volikogu istung toimub 25. augustil, ma ei usu, et selleks ajaks uus koalitsioon kokku tuleb," ütles Larchenko ERR-ile. Ta nentis, et lähitulevikus peab see olema siiski loodud.

Larchenko hinnangul on linnas palju pingeid ja need kanduvad volikogu liikmetele. "Erinev suhtumine asjadesse on viinud inimesed lahku," ütles ta. Larchenko kritiseeris ka volikogu esimeest Vladimir Žavoronkovi, kes saatis neljapäeval kirja peaminister Kaja Kallasele, kus ta süüdistab Kallast põhiseaduse rikkumises ning soovib näha tanki teisaldamise otsuse taga olnud dokumente. "Volikogu esimees ei tohi niimoodi üksi otsustada, sellistele käikudele tuleb leida toetust volikogus. Isegi kui Narval on seal õiguslikud alused, siis tuleb kõik käigud läbi mõelda, mitte teha üksinda emotsionaalseid otsuseid." rääkis Larchenko.

Larchenko sõnul on tal siiski hea meel, et viimase kaheksa kuu jooksul õnnestus Narva linnas viia ellu mitmeid olulisi muutusi. "Narvas on alanud suur koolivõrgu reform. Märkimisväärsed on olnud ka muutused majanduskeskkonna parandamisel ja linnaruumi kaasajastamisel," märkis Larchenko.

Larchenko sõnul jätkab Eesti 200 Narva linnavolikogus kindlasti tööd Narva linna jaoks vajalike muutuste nimel.

Narva linnavolikogus on 31 saadikut. Koalitsiooni kuulusid fraktsioon Narva Tulevik (14 inimest, loodud Katri Raigi nimekirja alusel) ja erakond Eesti 200 (kaks inimest, lisaks Larchenkole ka Natalja Umarova) esindajad. Opositsiooni moodustavad fraktsioonid "Narva heaks" (seitse liiget) ja Kesk (kuus liiget). Kaks inimest ei kuulu ühtegi fraktsiooni - Yana Kondrašova ja Anna Kovalenko.

Eesti 200 ja Narvas valimised võitnud Katri Raigi nimekiri sõlmisid mullu sügisel võimuliidu. Mõlemad pooled ütlesid toona, et nende programmiline ühisosa on väga suur.