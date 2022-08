Opositsioon nõuab elektribörsi reformi, EKRE lubab ka massimeeleavaldusi

EKRE: kui midagi ei muutu, tulevad massimeeleavaldused

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) teatas, et on järjepidevalt seisnud Eesti energiasõltumatuse ja varustuskindluse eest. Samas tuleb nende sõnul tõdeda, et ei eelmine Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus ega praegune sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga tehtud Kaja Kallase valitsus ole suutnud ega tahtnud astuda vajalikke samme meie inimestele ja ettevõtetele odava elektri tagamiseks. EKRE juhatus nõuab kategooriliselt, et valitsus peab viivitamatult astuma vajalikud sammud elektri hinna toomiseks tootmiskuluga põhjendatud tasemele.

"Valitsusel ei ole mõtet rääkida börsi toimimisest, kui hinnavahe Eesti ja Soome vahel on nn turul juba mitme tuhande kordne. Samuti ei ole mõtet rääkida tootmise puudujäägist, sest kergesti on võimalik tuvastada, et puudujääki ei ole või eksisteerib see monopolide poolt kunstlikult tekitatuna, et hinnaga manipuleerida."

"Lahkuda tuleb CO2 kaubandussüsteemist ja Nord Poolist või börsile jäädes müüa riigi sees elektrit börsivälise fikseeritud hinnaga."

EKRE hinnangul on hoovad hinna langetamiseks olemas – lahkuda tuleb CO2 kaubandussüsteemist ja Nord Poolist või börsile jäädes müüa riigi sees elektrit börsivälise fikseeritud hinnaga.

"Me ei saa praegust olukorda tegevusetult pealt vaadata. Valitsuse jätkuva tegevusetuse korral on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond valmis alustama kodanikuallumatuse ja massimeeleavaldusete korraldamist, et survestada rahvast vaesusesse tüürivat valitsust ametist tagasi astuma."

Keskerakond: elektribörs vajab reformi, vastasel juhul tuleb sealt lahkuda

Üle kuue aasta valitsuses olnud (sh üle viie aasta peaministrikohta omanud) Keskerakond teatas, et valitsus peab kohe ette võtma elektribörsi põhjaliku reformi, vastasel juhul tuleb Eestil sealt börsilt lahkuda.

"Oleme aru saanud, et tänases olukorras börs ei toimi - kaitseta on nii eratarbijad kui ka ettevõtted," teatas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. "Praegune süsteem võimaldab spekulantidel kriisi tingimustes teenida hõlptulu ega kohusta võimekatel ja varudega ettevõtetel turul osaleda. Samuti peab börsi tegevus olema märksa avatum."

"Keskerakonna fraktsioon otsustas korraldada 29. augustil lahenduste leidmiseks avatud seminari."

Karilaiu sõnul on valitsuse suur strateegiline viga jätta elektrituru reformis koalitsiooni huvi alt välja ettevõtted. "Tootmiskulude kasv tekitab ahelreaktsiooni, kandudes poelettidele, nõrgestades tööstuste konkurentsivõimet ning tõstes majutus- ja puhkeasutuste hindu. Nägime eile, kui elektrihind tõusis absoluutkõrgusesse - 4000 eurot megavatt-tunni eest -, et see mõjus halvavalt paljudele väikeettevõtetele, kes olid sunnitud ajutiselt oma uksed sulgema. Narva-Jõesuus asuv Noorus SPA on juba teatanud nii töötajate masskoondamisest kui ka võimalikust sulgemisest. Ja see on alles algus. Kui peaminister Kaja Kallas ei tegutse otsustavalt ja tõhusalt, ähvardab ettevõtteid pankrottide laine, tuhanded inimesed jäävad töötuks."

Karilaid lisas, et Jüri Ratase valitsuse 2019. aasta otsus jätta varustuskindluse tagamiseks reservi põlevkivi-elektrijaamad oli strateegiliselt õige. "Kui põlevkivil töötavad plokid oleksid kinni pandud, näeksime tunduvalt kõrgemat elektrihinda," märgib Jaanus Karilaid.

"Ühtlasi otsustas Keskerakonna fraktsioon korraldada 29. augustil lahenduste leidmiseks avatud seminari," teatas erakond.

Eesti 200: valitsus peab esitama plaani energiahindade kontrolli alla saamiseks

Parlamendiväline erakond Eesti 200 nõuab, et valitsus peab koheselt esitama plaani energiakriisi lahendamiseks ning tulema välja ettepanekutega, milliste kiirete otsustega tootmivõimsuste defitsiit lahendatakse.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul hoiatas juba 2018. aastal Eesti Energia nõukogu valitsust ja Eleringi reservvõimsuste kadumise tõttu ülikõrgete elektrihindade eest.

"Tuleb vastu võtta otsus, et kõik praegu ootel olevad tootmisvõimsuste arendamised liiguvad kaks korda kiiremas tempos."

"Täna on viimane aeg, kus valitsus peab esitama plaani, kuidas energiahinnad kontrolli alla saadakse. Tuleb vastu võtta otsus, et kõik praegu ootel olevad tootmisvõimsuste arendamised liiguvad kaks korda kiiremas tempos. Milline tootmisvõimsus tuleb turule 2024, mille me ehitame valmis 2025 ja 2026? Kiiremas korras on vaja töösse panna elektri säästu toetamise seaduslik raamistik, ehk siis luua võimalus maksta neile, kes elektri tarbimist vähendavad. Oluline on, et ka võrgu arendamise kiirus kasvaks vähemalt kaks korda, et uued juba ammu järjekorras seisvad võimsused saaksid viivitamatult turule tulla," tõi Kallas välja vajalikud sammud.

Ka Eesti 200 soovib koheselt reformida elektribörsi Nord Pool - muuta see läbipaistvaks ning asendada Venemaa Gazpromi spekulatsioonide alla sattunud CO2 kvoodisüsteem saastemaksudega põhimõttel saastaja maksab.

"Elektribörsil olev hind on näidik, mis näitab meile meie tegemata töö tulemust. Mitte turg ei ole süüdi, vaid puudulik tootmisvõimsuste arenduse juhtimine," selgitas Kallas ja lisas, et me ei saa tegeleda vaid eeloleva talvega, vaid peame suutma ettepoole vaadata ja ära hoida veel hullemaid talvesid.