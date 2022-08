Uuring: Scholzi toetus langes rekordmadalale

Umbes kaks kolmandikku sakslastest pole kantsler Olaf Scholzi ja tema valitsuse tegevusega rahul, selgus ajalehe Bild am Sonntag uuringust.

62 protsenti sakslastest ei kiitnud Scholzi tegevust kantslerina heaks. See on märkimisväärne toetuse langus, märtsis ei kiitnud Scholzi tegevust heaks 39 protsenti sakslastest. Vaid 25 protsenti sakslastest leiab, et Scholz teeb oma tööd hästi, võrreldes märtsi 46 protsendiga, vahendas Deutsche Welle.

Alates ametisse astumisest on Scholz pidanud maadlema erinevate kriisidega. Veebruaris puhkes Ukraina sõda, Saksamaad räsivad ka energiakriis ja põud. Majandusteadlased eeldavad, et riiki ootab ees majanduslangus.

Saksamaa koalitsioon on samuti valijate hulgas ebapopulaarne. Uuringu kohaselt ei kiitnud valitsuse tööd heaks 65 protsenti sakslastest. Vaid 27 protsenti sakslastest ütles, on valitsuse tööga rahul.

Praeguse opositsioonipartei, kristlike demokraatide (CDU) toetus on 28 protsenti. Roheliste toetus on 21 protsenti ja Scholzi kodupartei SPD toetus on 19 protsenti.

Saksamaa valimised võitis 2021. aastal Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) ning aastaid riiki juhtinud CDU jäi opositsiooni. CDU on oma uue juhi Friedrich Merzi ajal oluliselt teravamalt kui valitsev SPD tauninud Venemaa tegevust ja rõhutanud Ukraina toetamise vajadust.