Bild: üha enam Saksa poliitikuid nõuab, et Vene viisakeelus võetaks Eestist eeskuju

Üha rohkem Saksa poliitikuid nõuab, et eeskuju tuleks võtta väikesest Eestist ja kehtestada Venemaa turistidele Euroopa Liidus viisakeeld, kirjutas Saksa väljaanne Bild.

Väljaanne kiidab Eesti peaminister Kaja Kallast, kes astus julgelt ette ja kelle juhitav valitsus külmutas Euroopa Liidu ühist otsust ära ootamata venelaste viisad.

"Meile peaks Euroopas olema vastuvõetamatu, et Vene kodanikud saavad Euroopa Liidu piires turistidena endiselt reisida, samal ajal kui Ukrainas piinatakse, mõrvatakse ja terroriseeritakse inimesi. Turism on privileeg, mitte õigus," ütles Kallas Bildile.

Lisaks Eestile nõuavad venelastele viisade väljastamise peatamist ka Poola, Läti, Soome ja Taani. Euroopa Liidu tasandil peaks otsus sündima augusti lõpus.

Kuid Saksamaa on karmima tegevuse vastu. Föderaalvalitsuse pressiesindaja ütles Bildile, et kantsler Olaf Scholz (SPD) "ei poolda sellise üldise keelu kehtestamist", kuid et ta "mõistis arutelu" tekkimise tagamaid.

Bild kirjutab, et siiski leidub ka Saksamaal üha rohkem poliitikuid, kes nõuavad, et tuleks võtta eeskujuks väike Eesti.

"See on vastuvõetamatu, et venelased tulevad endiselt Euroopasse puhkama ja kulutavad oma raha, nagu poleks midagi juhtunud," ütles Nordrhein-Westfaleni liidumaalt pärit Euroopa Parlamendi liige Dennis Radtke (CDU).

Vastupidiselt kantsler Olaf Scholzi väitele ei ole Venemaa sõda Ukrainas "ainult Putini sõda", leidis saadik.

Radtke lisas, et nii Saksamaa kui ka Euroopa tervikuna on praegu sanktsioonide ja relvatarnetega unne suikunud. "Igaüks, kes tahab Putinit peatada, ei tohi praegu alla anda, vaid peab toetama Vene kodanikest turistidele viisakeelu kehtestamist," sõnas Radtke.

CDU/CSU parlamendirühma asejuht Andrea Lindholz on samuti veendunud, et Saksa valitsus ei tohiks osadest Euroopa riikidest tulnud venelaste viisakeelu ettepanekule hakata vastu töötama.

"Venelaste turismiviisade andmine tuleb lõpetada. See oleks selge signaali saatmine ka Venemaa elanikkonnale," sõnas Lindholz.

Euroopa Liidu nõukogu välisministrite mitteametlik kohtumine on 31. augustil. Eesti valitsus kiitis heaks sanktsiooni, millega piirab Vene Föderatsiooni kodanikele nii viisade väljastamise kui ka Eesti poolt väljastatud Schengeni viisaga välispiirilt riiki sisenemise. Sanktsioon jõustus 18. augustil.