Järvan: elektri universaalteenuse hind selgub septembri kolmandal nädalal

"Praegune eesmärk on, et konkurentsiamet saaks septembri kolmandal nädalal öelda, mis see hind lõpuks tuleb ja nii nagu koalitsioonilepingus [paika pandud] sai, siis 1. oktoobriks teenus lauale tuua," rääkis Järvan "Vikerhommikus".

Ministri sõnul on elektrituru seaduse muudatuse eelnõu valmis, valitsuskabinet arutas seda eelmisel nädalal. "Tegime seal teatavad muudatused ja nüüd neljapäeval tahaksime jõuda sellega valitsuse istungile, et seal see ära kinnitada ja saata riigikogule," ütles Järvan.

Kuna riigikogu tuleb augusti lõpus erakorralisele istungile, siis saab valitsus eelnõu üle anda, majanduskomisjon saab seda arutada ning parlament saab teha esimese lugemise ning septembri keskel ka teise ja kolmanda lugemise.

Küsimusele universaalteenuse hinna kohta vastas Järvan, et see tuleb tänaste börsihindadega võrreldes "kindlasti kordades odavam".

"Nii nagu konkurentsiamet meie pressikonverentsil ütles, siis vaadates ka nädalataguseid börsihindu ja fikseeritud pakettide hindu, mis toona pakuti, siis sellest peaks suure tõenäosusega odavam tulema," rääkis minister.

Vastuseks viitele, et kõrged elektrihinnad on teinud raskemaks ka ettevõtjate elu, ütles Järvan, et hetkel on valitsuse fookus kodutarbijal, kes on kõige kaitsetumas olukorras.

"Loomulikult me mõistame, et ka ettevõtjatel väga raske," rõhutas ta ning lisas, et ehkki arutelu ettevõtete abistamise võimaluste üle käib juba nädalaid, siis tähtaegu nende abistamise kohta veel välja öelda ei saa, kuna see on liiga komplitseeritud probleem.