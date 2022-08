Linnapea: Narva-Jõesuu muul tugevdaks piirkonnas eestlust

Peaminister Kaja Kallasele suunatud pöördumises märkis Iljin, et nii kohaliku elanikkonna Eesti identiteet kui ka huvi Narva-Jõesuu piirkonna vastu vajab suurendamist. Üheks võimaluseks seda teha, oleks taastada ajalooline muul Narva-Jõesuus. "See annaks võimaluse panna alus nii Eestis kui ka Euroopa Liidus olulise maamärgi tekkimiseks regioonis," kirjutas Iljin Kallasele.

Muuli taastamine toetaks ka kohalike enesetaju. "Viimaste päevade sündmused näitavad ilmekalt, et meie inimesed selles piirkonnas vajavad selgeid ja arusaadavaid kohalikku identiteeti tugevdavaid sümboleid ning maamärke. Just sellised sajandite pikkuse ajaloo ja tähendusega ning meid Euroopaga olevikus ja tulevikus siduvad, nii sisulised kui ka sümboolsed maamärgid, on olulised ja vajalikud," sõnas Iljin.

Muuli ehituse maksumus on Iljini sõnul ligi seitse miljonit eurot, millest kolm miljonit peaks tulema ELi piirkondlikku konkurentsivõimet toetavatest fondidest, üks miljon Narva-Jõesuu enda eelarvest. Projekti ellu viimine aasta jooksul eeldaks riigipoolset kaasfinantseerimist kolme miljoni euro ulatuses, märkis Iljin.

"Vana muul on täielikult lagunenud, mille tõttu madaldub pärast tugevamaid torme jõe suue ja laevatee kanal ummistub. Uuringud näitavad, et mõne aja jooksul kaob ära rannavööndi kaitsevõime ning kõrge veetase ja tormid võivad randa tugevasti purustada," kirjeldas linnapea olukorda. "Muulil on täita nii julgeolekupoliitilisi, majanduslikke kui ka keskkonnalaseid funktsioone, mistõttu võib teda lugeda igati üleriigiliseks objektiks, millel on tugev regionaalne tähendus," lisas ta.

Narva-Jõesuu muuli vajadust on kirjeldatud juba 18. sajandi tekstides ning ehitusplaanides. Esmakordselt võeti muuli rajamine ette juba 1746. aastal. Hiljem on mitmel katsel nii eelmise sajandi alguses kui lõpus muuli rajamisega edasi liigutud, kuid seni pole suudetud ettevõtmist lõpule viia. Eelmine muul, mis rajati 1930-ndatel aastatel, hävis täielikult Teises maailmasõjas.

1987. aastal alanud muuli ehitustööd jäid pooleli ning merre rajatu lagunes tormides. Aastal 2010 koostatud Narva-Jõesuu linna arengukavaga kavatseti muul taastada ajavahemikus 2011–2025. Selleks koostati 2015. aastal muuli rekonstrueerimise eelprojekt ning aastal 2020 valmis muuli rajamise tööprojekt, millele eelmisel aastal väljastati ehitusluba.